Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (25.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Beim Rückblick auf das Jahr 2008 denke man natürlich an die Lehman-Pleite und die Finanzkrise. Dieses verrückte Börsenjahr habe allerdings noch andere wilde Geschichten parat gehabt. Eine davon sei die atemberaubende Rally der K+S-Aktie gewesen. Nachdem der MDAX-Titel bereits 2006 und 2007 gut gelaufen sei, sei 2008 zunächst eine Verdreifachung des Kurses bis auf 92 Euro gefolgt.Die Freude habe jedoch bei vielen Anlegern nicht lange gewährt, denn innerhalb von nur eineinhalb Monaten habe das Papier des Kassler Konzerns zunächst ein Drittel an Wert verloren. Die daraufhin einsetzende Erholung sei durch die Lehman-Pleite rasch beendet worden und zum Jahresende habe die K+S-Aktie letztlich auf einem ähnlich hohen Niveau wie zwölf Monate zuvor notiert.Auch 2022 sei bisher ein bemerkenswert starkes Jahr der K+S-Aktie. Seit dem Jahresstart habe sie sich aktuell um 95% verteuert. Ausgehend von den 2020er-Tiefs habe sich der Kurs sogar mehr als versechsfacht! Fahnenstangen, wie sie nun K+S regelrecht bilderbuchmäßig ausbilde, würden in den meisten Fällen früher oder später zu schärferen Korrekturen führen. Auch dieses Mal sei es rein charttechnisch betrachtet gut möglich, dass es erneut zu wilden Kursverläufen komme.Ein sehr bedeutender Unterschied zu 2008 ist aber, dass die K+S-Anteile keineswegs teuer sind. So beläuft sich das KGV für das laufende Jahr auf gerade einmal 5. Für das kommende Jahr rechnen die meisten Experten zwar mit niedrigeren Kalipreise und dementsprechend auch etwas sinkenden Gewinnen. Mit einem KGV von 8 für das kommende Jahr sind die MDAX-Titel immer noch günstig bewertet.Charttechnisch betrachtet bleibe K+S ein heißes Eisen - fundamental betrachtet laufe es indes weiterhin hervorragend. Wegen der derzeit erhöhten Korrekturgefahr biete sich aktuell kein Neueinstieg mehr ein. Noch nicht investierte Anleger sollten hier zunächst eine klare Konsolidierungsbewegung abwarten. Wer bereits an Bord sei, lasse die Gewinne weiter laufen und ziehe den Stopp auf 18 Euro nach, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link