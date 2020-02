Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

8,77 EUR +0,21% (03.02.2020, 13:16)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (03.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie sei in den vergangenen Monaten kräftig unter Beschuss geraten. Der Hauptgrund hierfür sei die anhaltend schwache Entwicklung der Kalipreise gewesen. Doch deren Folgen sehe ein Experte von Warburg Research weniger dramatisch als andere Marktteilnehmer.So gehe Analyst Oliver Schwarz davon aus, dass der Effekt niedrigerer Preise größtenteils durch eine im Vergleich zum Vorjahr höhere Kaliproduktion der kanadischen Bethune-Mine kompensiert werden sollte. Er habe daher die K+S-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft. Da Schwarz jedoch mittel- bis langfristig mit etwas niedrigeren Gewinnmargen rechne, habe er das Kursziel von 13,10 auf 11 Euro gesenkt, was aber immer noch rund 25% über dem aktuellen Kursniveau liege.Die Hochstufung durch Warburg habe der K+S-Aktie nur im frühen Handel geholfen. Mittlerweile notiere das Papier des Kasseler Konzerns wieder leicht im Minus. Anleger sollten angesichts der anhaltend schwierigen Marktlage (die Kalipreise seien Ende der Vorwoche in den USA und Brasilien erneut gesunken) und des angeschlagenen Charts vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:8,754 EUR -0,52% (03.02.2020, 13:02)