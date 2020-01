XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com (09.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Erholung des MDAX-Titels sei inzwischen wieder ins Stocken geraten. Noch würden die Anleger offensichtlich abwarten, ob die Produktionskürzungen der großen Kaliproduzenten ausreichen würden, um das Preisniveau wieder anheben zu können. Jedoch könnte dies laut Experten durchaus noch einige Monate dauern.Rückenwind könnte es für die Düngemittelhersteller aber allmählich verstärkt vonseiten der Rohstoffmärkte geben. So würden die Preise für verschiedene Agrarrohstoffe weiter nach oben ziehen. Besonders bullish präsentiere sich derzeit etwa der Weizen-Chart.Die Hoffnungen vieler K+S-Aktionäre würden nun darauf beruhen, dass höhere Preise für Weizen, Mais & Co allmählich auch wieder die Düngemittelnachfrage beleben würden. Diese würde dann auf ein kürzlich gesenktes Angebot treffen und könnte somit endlich wieder für höhere Kalipreise sorgen. Doch aktuell sei noch Geduld gefragt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: