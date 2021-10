XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Zwar nicht so sehr im Fokus wie die Rally der Öl- und Gaspreise, aber dennoch ebenfalls beeindruckend sei die Entwicklung bei den Kalipreisen. Die Verteuerung des weltweit wichtigen Düngers spiele K+S weiterhin voll in die Karten - und veranlasse die Analysten immer wieder dazu, ihre Gewinnprognosen kräftig zu überarbeiten.So habe sich in dieser Woche die UBS dazu gezwungen gesehen, erneut die Schätzungen im Zuge neuer Düngerpreisprognosen deutlich anzuheben. Zudem habe Analyst Andrew Stott das Kursziel für den MDAX-Titel von 12,70 auf 13,95 Euro erhöht. Das Rating laute unverändert "neutral".Etwas optimistischer gestimmt sei die Deutsche Bank. Deren Analystin Virginie Boucher-Ferte erwarte einen starken Quartalsbericht. Ihren Berechnungen zufolge dürfte das operative Ergebnis (EBITDA) auf 121 Mio. Euro deutlich gesteigert worden sein. Die Analystin habe daher das Kursziel von 13 auf 15 Euro angehoben. Das Anlagevotum laute weiterhin "hold".DER AKTIONÄR rate mutigen Investoren weiterhin zum Kauf der immer noch günstig bewerteten Aktie. Diese sollten den zur Gewinnsicherung erneut nachgezogenen Stopp bei 10,40 Euro beachten, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: