XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,235 EUR +0,62% (13.09.2021, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

12,31 EUR +1,61% (13.09.2021, 10:00)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (13.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über viele Jahre hinweg hätten sich die Investoren wegen der hohen Verschuldung von K+S gesorgt. Durch den Verkauf der nordamerikanischen Salzsparte sei dem MDAX-Konzern ein Befreiungsschlag gelungen. Der kräftige Anstieg der Kalipreise spiele K+S zusätzlich in die Karten. Nun habe sich die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) dazu geäußert.So hätten die Bonitäts-Experten das Langfrist-Rating von K+S von B auf B+ erhöht (Ausblick: "stabil"). S&P habe betont, dass sich der Konzern dank des "signifikanten Anstiegs der Kalipreise" im ersten Halbjahr stark entwickelt habe. Die nun angehobene Gewinnprognose und der Verschuldungsabbau um zwei Milliarden Euro durch den Verkauf der Sparte "Americas" hätten beziehungsweise dürften die Bilanz deutlich verbessern.Darüber hinaus habe die Baader Bank die K+S-Aktie erneut mit "qdd" eingestuft. Das Kursziel sei bei 13,50 Euro belassen worden. Analyst Markus Mayer habe erklärt, die Kalinachfrage in Europa ziehe an, dafür flaue die zuletzt sehr starke Preisdynamik in anderen Absatzregionen etwas ab. Die Aussichten für K+S würden laut Mayer aber weiterhin gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: