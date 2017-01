Mit der Kali-Produktion auf verschiedenen Kontinenten dürfte K+S für die erwarteten Nachfragesteigerungen gut vorbereitet sein. Dabei werde das Management nicht müde herauszustellen, dass das weltweite Bevölkerungswachstum langfristig für einen höheren Bedarf an Lebensmitteln und damit auch für gute Geschäfte in der Düngemittelbranche sorgen sollte. Im Gegensatz dazu sehe die kurzfristige Betrachtung weniger rosig aus:



2016 hätten K+S die niedrigeren Preise im Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte sowie die andauernden Produktionseinschränkungen am Werk Werra zu schaffen gemacht. Allerdings hätten sich die Kaliumchloridpreise zum Jahresende stabilisiert und damit den Kurs der K+S-Aktie beflügelt. Aufgrund der nach wie vor intakten mittel- bis langfristigen Wachstumstrends sehe das K+S-Management die derzeitige Abschwächung im Kalimarkt ohnehin nicht als nachhaltig an.



Darüber hinaus habe das Unternehmen ein weiteres Stück Planungssicherheit hinzugewonnen. Am 23. Dezember 2016 habe K+S bekannt gegeben, dass das Regierungspräsidium Kassel die Fortführung der Versenkung von Salzabwässern aus der Kaliproduktion des Werkes Werra genehmigt habe. Die wasserrechtliche Erlaubnis gelte vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2021 und ermögliche eine jährliche Versenkmenge von 1,5 Millionen Kubikmetern, heiße es.



Daneben gehe man bei K+S auch neue Wege, um für Wachstum zu sorgen. Am 19. Dezember sei der Kauf eines Anteils in Höhe von 30 Prozent am Düngemittelproduzenten Al-Biariq for Fertilizer Plant Co., Ltd (Al-Biariq) aus Saudi-Arabien vermeldet worden. Mit diesem Zukauf wolle K+S am Wachstum in Nahost, Afrika und Südasien, insbesondere im Segment der Fertigation (= Einsatz von Düngemitteln in Bewässerungssystemen), teilhaben. Ein weiterer Grund, warum K+S trotz der derzeitigen Marktschwäche an seinen mittelfristigen Zielen festhalte. Für 2020 werde ein Konzern-EBITDA von rund 1,6 Mrd. Euro angepeilt. (13.01.2017/ac/a/d)







Mit einem beeindruckenden Schlussspurt hat die K+S-Aktie die 2016er-Jahresperformance ein wenig freundlicher gestaltet, nachdem der MDAX-Wert zwischendurch deutliche Kursverluste zu verzeichnen hatte. Auf Gesamtjahressicht sei trotzdem ein knappes Minus geblieben. Wesentlich besser solle es dagegen in 2017 laufen. Zumal der Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller viel von seinem Legacy-Projekt erwarte.