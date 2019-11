Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,50 EUR -1,13% (26.11.2019, 10:24)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

10,475 EUR -0,99% (26.11.2019, 10:10)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (26.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S arbeite nach den jüngsten Kursrücksetzern aktuell wieder an einer Bodenbildung. Damit dies nun auch endlich nachhaltig gelinge, bedürfe es zwangsläufig einer Stabilisierung der zuletzt schwächelnden Kalipreise. Eine Meldung von gestern aus Nordamerika könnte zumindest kurzfristig für etwas Auftrieb sorgen.Denn in Kanada würden bereits seit sieben Tage die Eisenbahner der Canadian National Railway Company streiken. Und deshalb werde der weltgrößte Kaliproduzent Nutrien seine größte Mine Rocanville für zwei Wochen stilllegen, da die Produktion nicht mehr abtransportiert werden könne und man dort auch über keinerlei Lagerkapazitäten mehr verfüge.Da Nutrien, Mosaic, Uralkali und auch K+S (um 500.000 Tonnen) ohnehin schon angekündigt hätten, ihre Förderung herunterzufahren, um die Kalipreise zu stabilisieren, könnte dieser Streik nun zu einer zusätzlichen Stütze für die Preise werden. Allerdings brauche es hierfür auch eine robuste Kali-Nachfrage durch die Landwirtschaft. Es dürfte also spannend bleiben, ob die Kalipreise nun endlich einen Boden ausbilden könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: