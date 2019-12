Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (11.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Mit möglichen Abspaltungen von Geschäftsteilen in Nordamerika hole der hoch verschuldete Dünger- und Salzproduzent K+S zum Befreiungsschlag aus. Da die niedrigen Kalipreise ein Erreichen der Finanzziele schwierig machen würden, seien Maßnahmen zum Schuldenabbau erarbeitet worden, wie K+S am Dienstag in Kassel mitgeteilt habe. Die Aktie habe auf die Ankündigung mit einem Kurssprung von mehr als 4% auf 10,81 Euro reagiert. Damit sei das Papier von K+S am Donnerstag der mit Abstand größte Gewinner im MDAX vor Dialog Semiconductor (plus 1,6%) und FUCHS PETROLUB (plus 1,5%) gewesen. Mit einem Minus von mehr als 31% seien die Anteilsscheine allerdings im bisherigen Jahresverlauf dennoch weiterhin der zweitschwächste Wert im Index der mittelgroßen Werte.K+S habe sich zuvor zum Ziel gesetzt, den Verschuldungsgrad relativ zum ersten Halbjahr 2017 bis Ende 2020 zu halbieren. Die jetzt angekündigten Maßnahmen sollten angesichts des Gegenwindes durch niedrige Kalipreise dabei helfen.Für die operative Einheit Nordamerika, also vor allem das Salzgeschäft rund um Morton Salt, lägen laut einem Unternehmenssprecher "alle Optionen auf dem Tisch". Favorisiert werde ein Teilverkauf oder ein Börsengang. Für die Sparte Europa+, zu der auch das neue kanadische Kaliwerk Bethune zähle, komme ebenfalls ein Teilverkauf in Betracht.Sinkende Kalipreise würden Herstellern wie K+S schon seit Monaten zu schaffen machen. So hätten die Hessen - wie andere Branchenteilnehmer auch - die Produktion zuletzt deutlich gedrosselt. Die Hoffnung sei, dass bei einem geringeren Angebot die Lager der Kunden schneller leer würden und dann höhere Verkaufspreise durchgesetzt werden könnten.Der Konzern habe durch den milliardenteuren Bau des Kaliwerks Bethune in Kanada einen Schuldenberg angehäuft. Den abzutragen, dürfte angesichts der zuletzt schlechter laufenden Geschäfte schwieriger geworden sein. Laut dem Analysten Chetan Udeshi von der Bank J.P. Morgan habe das K+S-Management vor diesem Hintergrund jüngst eine Kapitalerhöhung nicht mehr ausgeschlossen. Mit dem erwägten Verkauf von Unternehmensteilen würden die Kasseler nun womöglich versuchen, einen solchen Schritt zu vermeiden. Allein das neue kanadische Kaliwerk habe einen Wert von fast fünf Milliarden Euro, habe es in der Mitteilung vom Dienstag geheißen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" hält indes weiterhin an seiner Einschätzung fest: Solange es keine Stabilisierung der Kalipreise, sollten Anleger trotz der günstigen Bewertung an der Seitenlinie verharren. Ein positives charttechnisches Signal würde der Sprung über die 12-Euro-Marke liefern. (Analyse vom 11.12.2019)Mit Material von dpa-AFX