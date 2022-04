Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze.



Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (13.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S setze ihre Rally weiter fort. Das Papier gewinne am heutigen Mittwoch 4,9 Prozent auf 33,97 Euro und sei damit der mit Abstand stärkste Wert des Tages im MDAX. Grund für den heutigen Kurssprung sei, dass K+S aufgrund der hohen Preise für Kalidünger noch optimistischer für das laufende Jahr werde.Konzernchef Burkhard Lohr rechne laut einer Mitteilung vom Mittwoch für 2022 nun mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro. Bislang hätten 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro im Plan gestanden, nach etwas weniger als einer Milliarde Euro im vergangenen Jahr.Seit Jahresanfang summiere sich das Kursplus inzwischen auf gut 120 Prozent. Erst am vergangenen Freitag habe die US-Bank J.P. Morgan die K+S-Aktien empfohlen, mit einem Kursziel von 44,50 Euro. Der Düngerhersteller sei seit geraumer Zeit Nutznießer starker Agrarmärkte sowie hoher Kalipreise infolge der Sanktionen des Westens gegen Belarus und Russland.Einen vollständigen Jahresausblick wolle das Unternehmen im Rahmen der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal am 11. Mai vorlegen.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte man bei auf 20,00 Euro nachziehen. (Analyse vom 13.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link