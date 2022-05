Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (27.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Über viele Wochen hinweg hätten Düngemittelaktien wie etwa K+S oder Nutrien kein Halten mehr gekannt. Während es mit DAX , Dow & Co ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) kräftig nach unten gegangen sei, seien die Krisengewinner gesucht worden. Doch aktuell gehe es auch den zuvor äußerst stark gelaufenen Agrar-Titeln an den Kragen. Im heutigen Handel würden Yara , K+S & Co wieder einmal deutlich verlieren.Dabei bleibe das Marktumfeld für die Düngemittel-Spezialisten gut. Die Exportmöglichkeiten für die russische Uralkali und die weißrussische Belaruskali seien nach wie vor in verschiedenen Bereichen eingeschränkt. Dementsprechend würden sich die Kalipreise etwa in den USA auf dem zweithöchsten Niveau der Geschichte bewegen. Dies sorge bei K+S und Nutrien für üppige Gewinne. Auch beim Stickstoff-Spezialisten Yara laufe es operativ sehr gut.Dass es trotz der florierenden Geschäfte mit den Aktienkursen weiter bergab gehe, sei natürlich sehr ärgerlich. Allerdings seien derartige Bewegungen nach den zum Teil fulminanten Rallys der vorangegangenen Monate nicht ungewöhnlich. Zur Erinnerung: Ende 2020 habe eine Aktie von Nutrien rund 40 Euro, eine von K+S sogar gerade einmal 7 Euro gekostet. Dementsprechend sollten Anleger trotz der durchaus etwas nervenaufreibenden Korrekturen Ruhe bewahren.Anleger können bei den drei Düngemittel-Titeln an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 22,00 Euro (K+S), 70,00 Euro (Nutrien) sowie 38,00 Euro (Yara) belassen werden. (Analyse vom 27.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link