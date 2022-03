Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

25,25 EUR -11,59% (29.03.2022, 15:31)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

25,17 EUR -11,90% (29.03.2022, 15:16)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (29.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düngemittelherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nachdem es mit den Aktienkursen der Düngemittelhersteller K+S, Nutrien & Co über viele Wochen fast ausschließlich bergauf gegangen sei, setze in dieser Handelswoche mal wieder eine deutliche Korrektur ein. Nachdem sich die Aktien bereits am Montag verbilligt hätten, folge heute der nächste Tag mit roten Vorzeichen. Dies sei nach der fulminanten Rally der vorangegangenen Wochen und Monate allerdings kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Solche Bewegungen seien aus charttechnischer Sicht sogar durchaus gesund.Indes bleibe das Marktumfeld angesichts anhaltend hoher - und in den USA zuletzt sogar weiter steigender - Kalipreise nach wie vor gut. K+S und Nutrien dürften für das Jahr 2022 hervorragende Ergebnisse einfahren. Die Bewertungen seien mit einem KGV von 5 (K+S) beziehungsweise 7 (Nutrien) immer noch günstig.Es sei durchaus möglich, dass sich die Konsolidierungsbewegung bei K+S, Nutrien & Co noch einige Zeit fortsetzen werde. "Der Aktionär" sei für die beiden Aktien jedoch weiterhin optimistisch gestimmt. Anleger sollten an Bord bleiben und ihre Gewinne mit auf 18 Euro (K+S) bzw. 65 Euro (Nutrien) nachgezogenen Stoppkursen absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2022)Börsenplätze K+S-Aktie: