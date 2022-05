Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin zugreifen.Die Volatilität bei Düngemittelaktien wie K+S und Yara nehme wieder zu. Denn einige Marktteilnehmer würden darauf spekulieren, dass es zu schärferen Sanktionen gegen den weißrussischen Kalihersteller Belaruskali kommen könnte. Im Zuge dieser Spekulation hätten die beiden Titel zunächst zulegen können, mittlerweile seien die Gewinne aber wieder größtenteils abgegeben worden.Die beiden Kalihersteller Uralkali (Russland) und Belaruskali (Weißrussland) würden zu den vier weltgrößten Kaliproduzenten zählen. Durch verschiedene Sanktionen und auch logistische Probleme seien die beiden Konzerne aktuell ohnehin schon teilweise von wichtigen "westlichen" Märkten teilweise komplett abgeschnitten - daher hätten die zuvor schon stark gelaufenen Kalipreise im Zuge dessen weiter zugelegt.Indes erwäge der norwegische Düngerkonzern Yara einen Börsengang des Geschäfts mit grünem Ammoniak. Mit dem Geld aus der Platzierung eines Minderheitsanteils der Tochter Yara Clean Ammonia (YCA) könnte deren Wachstum weiter vorangetrieben werden, habe Yara am Mittwoch in Oslo mitgeteilt. Yara habe die Geschäfte im Frühjahr 2021 in einer eigenen Einheit gebündelt."Die Entscheidung, einen Börsengang von YCA zu prüfen, sei nun der nächste natürliche Schritt bei der Erweiterung des Geschäftsmodells", habe Yara-Chef Svein Tore Holsether laut Mitteilung gesagt. YCA bleibe dabei Teil der Kernstrategie. Yara werde langfristig der Hauptaktionär sein.Das Marktumfeld für Düngemittelhersteller bleibe gut - so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr. Die günstig bewertete und charttechnisch aussichtsreiche Aktie von K+S sei daher nach wie vor ein attraktives Investment - ebenso wie der Stockstoff-Spezialist Yara. Mutige können bei beiden Aktien nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 22,00 Euro (K+S) beziehungsweise 38,00 Euro (Yara) belassen werden. (Analyse vom 04.05.2022)Mit Material von dpa-AFX