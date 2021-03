Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (09.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie habe am Dienstag zwischenzeitlich deutlich zulegen können, denn der Konzern Kasseler Konzern betrachte den von der Bafin erhobenen Verdacht zu niedriger und verspäteter Abschreibungen auf sein Düngergeschäft als entkräftet. Der Abschlussprüfer Deloitte habe den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 uneingeschränkt testiert, habe K+S überraschend am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Zudem falle die Sonderabschreibung auf Vermögenswerte mit 1,86 Mrd. Euro rund 140 Mio. Euro niedriger aus als im Herbst angekündigt.Im Herbst hatte K+S 2 Mrd. Euro in der operativen Einheit "Europe+" abgeschrieben. Als Gründe habe der Konzern niedrigere Annahmen zur langfristigen Kalipreisentwicklung und höhere Annahmen zum Kapitalkostensatz genannt. Betroffen gewesen seien die deutschen Kaliwerke und das neue kanadische Werk Bethune.Im Februar habe der Konzern einen Verdacht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bekanntgegeben, demzufolge die Milliardenabschreibung eventuell zu niedrig gewesen und zu spät erfolgt sein könnte. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) nehme daher derzeit noch den Konzernabschluss 2019 und den Halbjahresabschluss 2020 unter die Lupe. K+S gehe aber weiterhin davon aus, die Anhaltspunkte für die Prüfung entkräften zu können.Da K+S 2020 nun weniger abschreiben müsse als bislang gedacht, falle auch der bereinigte Konzernverlust mit gut 1,8 Mrd. Euro etwas niedriger aus als Analysten im Durchschnitt erwartet hätten. Der operative Gewinn - gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) - sei 2020 um fast ein Drittel auf knapp 445 Mio. Euro gefallen. Im vergangenen Jahr hätten niedrigere Düngerpreise das Ergebnis belastet. Zuletzt hätten sich die Preise jedoch deutlich erholt.Für das fortgeführte Geschäft ergebe sich für 2020 ein operativer Gewinn von rund 267 Mio. Euro. Im neuen Jahr 2021 sollten es nun 440 bis 540 Mio. Euro werden. Darin enthalten sei aber ein einmaliger Ertrag von 200 Mio. Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmen Reks mit dem Recycler Remondis. Die Summe werde mit Abschluss der Transaktion im Sommer erwartet. So bündele die K+S AG ihr Entsorgungsgeschäft mit dem der Remondis-Tochter Remex.Die Nachricht sei zweifellos positiv zu werten. Dennoch müsse noch abgewartet werden, ob die Vorwürfe wirklich aus der Welt geschafft werden könnten (sämtliche wilde Vergleiche mit Wirecard würden sich übrigens ohnehin verbieten, schließlich gehe es hier nicht um Betrug, sondern nur um eine mögliche Fehleinschätzung der Lage). Dennoch bleibe die K+S-Aktie ein heißes Eisen - auch wegen der hohe Verschuldung und der volatilen Kalipreise. Mutige Anleger könnten allerdings dabeibleiben, der Stopp könne bei 7,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)