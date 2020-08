ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (14.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der Kasseler Konzern sei im gestrigen Handel nach Vorlage der Quartalszahlen heftig unter die Räder geraten. Dabei habe es bei den Zahlen eigentlich keine größeren Überraschungen gekommen. Denn es sei genau das gemeldet worden, was schon längere Zeit bekannt gewesen sei: K+S leide unter den niedrigen Kalipreisen und habe hohe Schulden.Die heftige Reaktion der Marktteilenehmer auf die eigentlich relativ soliden Zahlen belege einmal mehr, dass K+S ein richtig heißes Eisen bleibe. Deshalb sollten nach wie vor nur mutige Anleger bei dem günstig bewerteten Titel einsteigen. Dabei sollte auch unbedingt der Stoppkurs bei 5,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2020)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:6,284 EUR +0,29% (14.08.2020, 08:30)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:6,282 EUR -9,32% (13.08.2020, 17:35)