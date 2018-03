Ausblick 2018



Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die K+S Gruppe, dass der Umsatz spürbar und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich über den Werten des Vorjahres liegen wird. Bei den Kali- und Magnesiumprodukten wird sich die Steigerung der Produktionsmenge im kanadischen Bethune positiv niederschlagen. Auch im Werk Werra wird die Produktion, durch den Wegfall abwasserbedingter Unterbrechungen, wieder steigen - was ebenfalls zur weiteren Ergebnissteigerung beiträgt. Im Geschäftsbereich Salz ist aufgrund steigender Absatzmengen sowie einer weiteren Verbesserung der Profitabilität von einem spürbaren EBITDA-Anstieg auszugehen. "Wir erwarten, dass sich 2018 der Free Cash Flow deutlich verbessern wird", ergänzt Dr. Burkhard Lohr.



Im Herbst 2017 hat die K+S Gruppe ihre Strategie "Shaping 2030" vorgestellt. Dazu zählt auch die deutliche Fokussierung auf die vier Kundensegmente Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. "Auf Basis unserer Kompetenzen in der Förderung und Verarbeitung von Mineralien nutzen wir die Chancen spezifischer Kundenbedürfnisse sowie globaler Megatrends", sagt Dr. Burkhard Lohr. Daraus ergeben sich attraktive Wachstumsoptionen für das Bestandsgeschäft ebenso wie neue Geschäftsfelder, zum Beispiel in der Flüssigdüngung. Erste Projekte aus dem K+S InnovationLab - wie der im März vorgestellte Aquaponic-Container - sind bereits in der Erprobung.



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (15.03.2018/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - K+S GJ-Zahlen 2017: Alle maßgeblichen Kennzahlen verbessert - AktiennewsDie K+S Gruppe (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat sich in allen maßgeblichen Kennzahlen des Geschäftsjahres 2017 verbessert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Umsatz wuchs auf 3,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,5 Mrd. Euro), das operative Ergebnis EBIT I stieg auf 271 Millionen Euro (Vorjahr: 229 Mio. Euro), und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde auf 577 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 519 Mio. Euro). "Obwohl 2017 ein vom Übergang geprägtes Jahr war, haben wir unsere Ziele erreicht und damit eine belastbare Grundlage für die Zukunft geschaffen", sagt Dr. Burkhard Lohr, Vorstandsvorsitzender der K+S AG.Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,30 Euro je Aktie) vorzuschlagen; dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 46 % (Vorjahr: 44 %) des bereinigten Konzernergebnisses nach Steuern.Robustes Geschäft in unseren KernmärktenIm abgelaufenen Geschäftsjahr wirkten sich im Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte eine höhere Produktverfügbarkeit - insbesondere im Bereich der Düngemittelspezialitäten - am Standort Werra sowie erste Absatzmengen aus dem neuen Werk in Kanada positiv auf die Umsatzentwicklung aus. Dem standen nachteilige Währungsentwicklungen in beiden Geschäftsbereichen gegenüber. Der Geschäftsbereich Salz war erneut der umsatzstärkste der K+S Gruppe. Erfreulich war vor allem die positive Entwicklung bei den Gewerbe- und Industriesalzen. Der Umsatz mit Auftausalz lag auf einem stabilen Niveau.Investition in Kanada stärkt internationale WettbewerbsfähigkeitUmwelt-Engagement und Nachhaltigkeit im unternehmerischen FokusPositiv wirkt sich auch das verstärkte Umwelt-Engagement der K+S Gruppe aus: Mit der zu Beginn dieses Jahres in Betrieb genommenen Kainitkristallisations- und Flotationsanlage (KKF) am Standort Hattorf können zusätzliche Wertstoffe gewonnen werden. Gleichzeitig wird die Abwassermenge des Werks Werra jährlich um rund 20 Prozent reduziert. Mit einem Investitionsvolumen von 180 Millionen Euro ist die KKF-Anlage das bisher größte Einzelprojekt der K+S Gruppe im Gewässerschutz.Zudem wurden durch die Einigung mit der Naturschutzorganisation BUND und der Gemeinde Gerstungen hinsichtlich der Versenkung und des Pufferspeichers Gerstunger Mulde Rechtsstreitigkeiten ausgeräumt."Wir setzen verstärkt auf den Dialog mit allen Anspruchsgruppen", bekräftigt Dr. Burkhard Lohr. "Denn die sachgerechte Lösung von Umweltthemen und das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit sind essentiell für K+S."