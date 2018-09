XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (28.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe viele Wochen unter der Hitze gelitten und daher ab Ende August an zwei deutschen Standorten die Produktion drosseln beziehungsweise stoppen müssen. Heute könne die Förderung wieder hochgefahren werden, man erwarte keine weiteren Stopps für den Rest des Jahres.Die Produktionsausfälle würden K+S jedoch schon knapp 80 Mio. Euro kosten. Ferner entstünden durch die aufwendige Entsorgung von Salzwasser fern der Produktionsstandorte in den nächsten Monaten wohl weitere Kosten. In der aktuellen EBITDA-Prognose des Unternehmens für 2018 von 660 bis 740 Mio. Euro seien diese negativen Effekte bislang noch nicht berücksichtigt - gut möglich also, dass K+S die Gewinnprognose demnächst senken müsse.Die Meldung, dass die Produktion wieder hochgefahren werden könne, sei natürlich klar positiv zu werten. Trotzdem bleibe das Wertpapier charttechnisch angeschlagen. Die unisichere Gewinnprognose und die hohe Verschuldung seien weitere Belastungsfaktoren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: