Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com. (22.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Papier des Kasseler Konzerns sei wieder unter die wichtige 10-Euro-Marke gefallen. Ein Grund hierfür dürfte ein Analystenkommentar der Bank of America sein. Das Anlagevotum für die K+S-Aktie laute in einer Ersteinsschätzung "underperform" und das Kursziel von gerade einmal 4,20 Euro sei geradezu vernichtend. Das seien satte 58% unter dem aktuellen Kursniveau.Für Anleger sei dies natürlich ein kleiner Schock. Die Experten der Bank of America würdeb aber aktuell noch zu einer Minderheit zählen, denn die Mehrheit der Analysten, die sich regelmäßig mit der K+S-Aktie befassen würden, bleibe optimistisch gestimmt.Durch den heutigen Kursrutsch habe sich das Chartbild bei der ohnehin schon angeschlagenen K+S-Aktie weiter eingetrübt. Nun wäre es sehr wichtig, dass nicht auch noch die Unterstützung bei 9,70 Euro gerissen werde. Ein Einstieg bei K+S dränge sich trotz der günstigen Bewertung aktuell nicht auf. Wer bereits an Bord sei, beachte den Stopp bei 8,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Börsenplätze K+S-Aktie:Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:9,448 EUR -6,50% (22.01.2020, 09:59)