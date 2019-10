Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Aktie von K+S sei gestern wieder einmal unter Druck geraten. Im Zuge eines negativen Analystenkommentars sei der Kurs zunächst um über drei Prozent gefallen, habe sich im weiteren Handelsverlauf aber deutlich erholt. Womöglich hätten wieder einmal Schnäppchenjäger beim MDAX-Titel zugegriffen - was durchaus verständlich wäre.Denn aktuell liege die Marktkapitalisierung des Düngemittel- und Salzproduzenten lediglich bei 2,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das Eigenkapital habe am 30. Juni bei stattlichen 4,4 Milliarden Euro gelegen. Rein ökonomisch sei es eigentlich widersinnig, dass der Börsenwert eines trotz aller Herausforderungen profitablen Unternehmens unter dem Eigenkapital liege.Rein rechnerisch könnten sich also langfristig orientierte Anleger nun schon für ein Investment von 55 Cent pro Aktie quasi einen Euro am Eigenkapital von K+S sichern. Trotz der enorm günstigen Bewertung dürften Anleger allerdings nicht vergessen, dass die kurzfristigen Aussichten für K+S angesichts der schwierigen Lage auf dem Kalimarkt eher mau seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: