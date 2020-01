Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Über 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.kpluss.com (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel sei im gestrigen Handel stark unter Druck geraten. Ein sehr negative Analystenstudie aus dem Hause Bank of America habe am Ende des Handelstages für einen Kursrückfall von knapp acht Prozent gesorgt. Die K+S-Aktie habe dadurch bei 9,21 Euro ein neues Mehrjahrestief markiert.Noch nicht engagierte Anleger sollten zunächst weiterhin an der Seitenlinie verharren. Denn das Marktumfeld bleibe äußerst rau. So seien kürzlich die Kalipreise in Brasilien trotz der beherzten Produktionskürzungen von K+S, Nutrien und anderer großer Player weiter gesunken.Aufgrund der anhaltend hohen Nettoverschuldung von über drei Milliarden Euro könne zudem eine Kapitalerhöhung nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sei das Chartbild nach wie vor stark angeschlagen. Die nächsten Unterstützungen lägen nun erst wieder im Bereich um 18,50 Euro - den Zwischentiefs aus dem Jahre 2005. Sollte auch dieser Bereich nicht halten, drohe sogar ein weiterer Abverkauf bis 7,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: