XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,855 EUR +1,44% (02.04.2019, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

16,885 EUR +1,02% (02.04.2019, 16:15)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (02.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Das Papier des Kasseler Konzerns sei relativ vielversprechend in das neue Jahr 2019 gestartet - angesichts der durchaus positiven Perspektiven auch zu recht. Nachdem kürzlich der Ausbruch über einen hartnäckigen Widerstandsbereich nicht geglückt sei, sei es mit der K+S-Aktie deutlich bergab. Nun kämpfe sich das Papier wieder nach oben.So habe die 16-Euro-Marke verteidigt werden können, wodurch sich zuletzt ein kurzfristiger Aufwärtstrend habe etablieren können. Zudem sei erneut der Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend gelungen. Nun wäre rein charttechnisch betrachtet der Weg nach oben zunächst frei. Im Bereich zwischen 17,75 und 17,87 Euro würden aber immer noch hartnäckige Hürden lauern. Es dürfte spannend werden, ob dieser Bereich beim nächsten Ablauf dann endlich überwunden werden könne.Rein fundamental betrachte sehe es für K+S ohnehin relativ gut aus. Dank der weiteren erwarteten Produktionssteigerungen der neuen kanadischen Mine Bethune dürften die Gewinne 2019 deutlich steigen. Auch für das kommende Jahr würden Experten mit weiter anziehenden Überschüssen rechnen. Vor diesem Hintergrund erscheine die - auch im Branchenvergleich - günstige Bewertung mit einem 2020er-KGV von 9 und einem KBV von 0,7 deutlich zu niedrig.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: