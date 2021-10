7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (06.10.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Dünger- und Salzkonzerns K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Umsatz sei in Q2/2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 13% auf EUR 664 Mio. gestiegen. Maßgeblich hierfür seien höhere Preise und gestiegene Absatzmengen bei Düngemitteln sowie ein starkes Geschäft im Kundensegment Industrie+ gewesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich im Jahresvergleich auf EUR 112 Mio. verdoppelt.Zum Konzernumsatz habe das Segment im Berichtsquartal EUR 474 Mio. (Q2 2020: EUR 405 Mio.) beigesteuert. Unterstützt hätten vor allem die höheren Preise für Kaliumchlorid in den wichtigen Überseemärkten Brasilien und Nordamerika aber auch in Europa. Des Weiteren seien auch bei Düngemittelspezialitäten höhere Preise erzielt worden. Insgesamt sei die Absatzmenge um satte 8% auf knapp 1,9 Millionen Tonnen gestiegen.Zum Konzernumsatz habe das Segment im Berichtsquartal EUR 191 Mio. (Q2 2020: EUR 186 Mio.) beigesteuert. Dank der winterlichen Witterung sei die Nachfrage nach Auftausalz bis in den April hinein stark gewesen. Fester habe sich konjunkturbedingt auch das Geschäft mit Industrie- und Chemiesalzen gezeigt, während sich der Umsatz mit Verbraucherprodukten gegenüber dem starken Vorjahresquartal normalisiert habe. Insgesamt sei der Absatz des Segments um 22% auf gut 1,5 Millionen Tonnen gestiegen.Aus dem Verkauf seien Barmittel in Höhe von EUR 2,6 Mrd. zugeflossen, mit denen K+S die Finanzverbindlichkeiten um rund EUR 1,7 Mrd. habe senken können. Des Weiteren sei eine Kreditlinie über EUR 350 Mio. bei der Förderbank KfW gekündigt worden. Die Eigenkapitalquote sei infolge der Transaktion von 27% zu Jahresende 2020 auf nunmehr 48% gestiegen. Das Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zu EBITDA habe von relativ hohen 7,2 per Ende 2020 auf 2,0 stark reduziert werden können. Aus der Transaktion sei ein Veräußerungsgewinn von EUR 742 Mio. entstanden.Dank der erfolgreichen Veräußerung des US-amerikanischen Salzgeschäfts bzw. des hohen Verkaufspreises habe K+S sein Schuldenproblem in den Griff bekommen können. Habe sich bislang die Frage gestellt, ob das verbliebene Geschäft in Zukunft ausreichend profitabel sein werde, so würden die nun florierenden Agrarmärkte dem Düngemittelhersteller K+S in die Hände spielen. Der starke Anstieg der Kalipreise im Zuge des generellen Rohstoff-Booms und der robusten Nachfrage sollte das Düngemittelgeschäft in den nächsten Quartalen weiter begünstigen. Zudem sollte auf die zu Jahresbeginn winterliche Witterung eine robuste Nachfrage nach Auftausalz folgen, um die Lager für den nächsten Winter wieder entsprechend aufzufüllen.Die neuerliche Anhebung des Ausblicks gepaart mit einer attraktiven Bewertung des Unternehmens stimmt uns zuversichtlich, sodass wir unsere Empfehlung von "halten" auf "Kauf" anheben, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG zur K+S-Aktie. Das ermittelte Kursziel von EUR 16,40 (zuvor: EUR 12,10) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der K+S-Aktie entspreche in puncto EV/EBIT für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 jener der Peer Group. (Analyse vom 06.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen