Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

30,35 EUR -1,17% (09.05.2022, 16:07)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

30,28 EUR -1,75% (09.05.2022, 15:53)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com (09.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem äußerst schwachen Marktumfeld würden sich die Anteilscheine von K+S wieder einmal relativ robust präsentieren. Ohnehin laufe es für den Düngemittelproduzenten seit vielen Wochen und Monaten sehr gut. Das liege natürlich allen voran an den anhaltend hohen Kalipreisen, die dem MDAX-Konzern üppige Gewinne bescheren würden.Diese hätten sich indes in der Vorwoche etwas verbilligt - das erste Mal seit Mitte Januar. Sowohl in Brasilien, wo es seit Jahresbeginn um knapp 50 Prozent nach oben gegangen sei, als auch in den USA hätten die Preise leicht nachgegeben. Allerdings bestehe deshalb längst noch kein Grund zur Sorge. Kleinere Korrekturen seien durchaus gesund, zumal K+S auch auf einem deutlich niedrigeren Preisniveau immer noch satte Gewinne erzielen dürften.Das Geschäft dürfte bei K+S dank der anhaltend hohen Kalipreise noch einige Zeit brummen. Die immer noch günstig bewertete Aktie, die zudem über ein attraktives Chartbild verfügt, bleibt für Mutige ein Kauf (Stopp: 22,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2022)Börsenplätze K+S-Aktie: