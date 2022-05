Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

31,84 EUR -0,87% (02.05.2022, 18:25)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (02.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Es sei ein im Börsenjahr 2022 mittlerweile vertrautes Bild: DAX & Co würden wieder einmal unter den großen politischen und makroökonomischen Risiken leiden und die K+S-Aktie verteuere sich weiter. Nun werde es beim Papier des Kasseler Düngemittelriesen allmählich wieder interessant. Denn die K+S-Aktie nähere sich nun allmählich wieder dem April-Hoch bei 36,45 Euro an. Sollte das bisherige Jahreshoch übersprungen werden, müsse man einige Jahre in die Vergangenheit schauen, um wieder auf charttechnische Hürden zu stoßen. Die nächste wichtige Marke wäre dann das 2015er-Hoch bei 40,29 Euro (damals habe Potash K+S für 42 Euro je Aktie übernehmen wollen, dessen damaliger CEO Norbert Steiner habe abgelehnt, Potash habe anschließend mit Agrium zur heutigen Nutrien fusioniert). Allerdings würden kurz darüber zwischen 41 und 41,40 Euro weitere Widerstände lauern - die Hochs aus dem Jahre 2012. Sollte das Marktumfeld für die Kaliproduzenten jedoch weiterhin gut bleiben und es dem MDAX-Titel gelingen, diese Widerstandszone zu überwinden, hätte die K+S-Aktie anschließend Luft bis knapp 48 Euro.K+S bleibe angesichts des etwas heiß gelaufenen Kalimarktes sowie des fulminanten Kursanstiegs aktuell ein relativ heißes Eisen und dementsprechend nur für mutige Anleger geeignet. Diese könnten bei der günstig bewerteten Aktie den jüngsten Rücksetzer nun allerdings zum Einstieg nutzen. Ganz wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 22 Euro sichere die bisher angelaufenen Gewinne ab beziehungsweise schützt Neueinsteiger (die auch individuell gerne einen höheren Stopp platzieren könnten) vor größeren Verlusten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:31,70 EUR -1,52% (02.05.2022, 17:40)