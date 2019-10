XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (11.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel leide weiter unter dem schwierigen Umfeld für Düngemittelhersteller. Wichtig für den Aktienkurs wäre nun eine zeitnahe Stabilisierung der Kalipreise. Mit ihren Produktionskürzungen hätten Weltmarktführer Nutrien, K+S, Mosaic und Uralkali kürzlich einen ersten wichtigen Schritt getan, um das vorhandene Überangebot am Markt zu drosseln. Knapp drei Prozent der weltweiten Jahresproduktion würden danach vorerst vom Markt verschwinden. In der Vergangenheit hätten derartige Förderkappungen mehrfach geholfen, die Preise zu stabilisieren - jedoch oftmals erst mit einer Verzögerung von mindestens sechs Monaten.Außerdem wäre es aber von enormer Bedeutung, dass nicht zeitgleich die Kali-Nachfrage weiter sinke. Doch die anhaltend niedrigen Preise für Agrarrohstoffe wie Mais oder Weizen würden die Landwirte weltweit unter Druck setzen, die laut Bloomberg nun den Düngemitteleinsatz reduzieren würden.Damit die Produktionskürzungen von Nutrien, K+S & Co ihre Wirkung entfalten könnten, bedürfe es zudem einem Abbau der hohen Lagerbestände. Doch diese seien in China kürzlich auf den höchsten Stand seit 2016 geklettert. Dementsprechend schwach hätten sich die dortigen Kalipreise zuletzt entwickelt.Anleger sollten deshalb (trotz der langfristig guten Perspektiven) nach wie vor an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: