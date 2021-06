Börsenplätze K+S-Aktie:



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden. Das Unternehmen hilft Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bietet Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichert das tägliche Leben der Konsumenten und sorgt für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Das Unternehmen strebt nach Nachhaltigkeit, denn es bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Mehr über K+S unter www.kpluss.com. (07.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neue Börsenwoche, altes Bild: Die Aktie des Düngemittelproduzenten K+S lege weiter Tag für Tag deutlich zu. Für Rückenwind hätten die zuletzt kräftig gestiegenen Kalipreise gesorgt.Beim Kalipreis kämen derzeit gleich mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ziehe die Nachfrage angesichts der in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Preise für viele Agrarrohstoffe wie etwa Mais an. Zum anderen könnten die geplanten Sanktionen gegen Weißrussland dazu führen, dass der Zugang des Kaliriesen Belaruskali zum europäischen Markt eingeschränkt werde.Darüber hinaus habe am Freitag der große US-Produzent Mosaic gemeldet, dass in zwei Bereichen der größten Kalimine des Konzerns vorerst nicht mehr gefördert werden könne.Nicht investierte Anleger sollten daher vor einem Einstieg unbedingt Rücksetzer abwarten. Wer bereits investiert ist, lässt die Gewinne laufen und zieht den Stoppkurs auf 9,20 Euro nach, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link