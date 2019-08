XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,345 EUR +0,56% (23.08.2019, 09:17)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,34 EUR +0,46% (23.08.2019, 09:30)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com (23.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die K+S-Aktie sei zuletzt den niedrigsten Stand seit Januar 2006 gefallen. Die Q2-Zahlen hätten die Aktie in einer ersten Reaktion nicht stimulieren können. Doch inzwischen helle sich das Chartbild auf. Vor einer Woche habe das Papier gedroht nach unten wegzubrechen. Doch im weiteren Verlauf habe sich der Aktienkurs um Bereich um 13/14 Euro stabilisieren können. Unterstützung habe es dabei auch vonseiten der Analysten gegeben.Für zusätzlichen Schwung habe eine Personalie gesorgt: Burkhard Lohr bleibe weiter Chef des Kali- und Salzproduzenten. Der Aufsichtsrat habe das bis 31. Mai 2020 laufende Mandat des 56-Jährigen um fünf Jahre verlängert. Lohr habe das Amt im Mai 2017 von Konzernchef Norbert Steiner übernommen.Unter seiner Führung sei der MDAX-Konzern umgebaut worden. Lob habe Lohr von Aktionären und Analysten für seine Verhandlungen mit Umweltverbänden, Kommunen und Landesregierungen über die Entsorgung von Salzabwässern bekommen. Die Geschäfte von K+S seien hingegen im vergangenen Jahr u.a. wegen Entsorgungsproblemen infolge des trockenen Sommers hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Risikobewusste Investoren können daher mit dem Kaufsignal eine Trading-Position bei der K+S-Aktie eröffnen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K+S-Aktie: