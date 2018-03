Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,74 EUR +2,00% (15.03.2018, 15:43)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die mehr als 14.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (15.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF).Obwohl der Kasseler Konzern mit den Zahlen für 2017 den von Thomson Reuters ermittelten Konsens der Analystenschätzungen nicht ganz erreicht und seine Annahmen sogar klar verfehlt habe, sei die Börsenreaktion auf den Jahresabschluss 2017 positiv gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies habe offnbar an der erfreulichen Dividendenanhebung und dem vom Vorstand für 2018 zum Ausdruck gebrachten Optimismus gelegen. Die K+S-Aktie habe sich mittlerweile von ihren Tiefständen kräftig erholt und damit sein Kursziel erreicht.Da er aktuell keinen Grund für eine Anhebung des Kursziel erkennen kann, stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die K+S-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 15.03.2018)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,72 EUR +2,11% (15.03.2018, 15:29)