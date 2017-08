ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (24.08.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: Rücksetzer bis 18 Euro droht! AktienanalyseDie K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat einen kräftigen Dämpfer erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf Wochensicht sei der MDAX-Wert um mehr als acht Prozent in die Tiefe gerauscht. Dabei würden die Zahlen zum zweiten Quartal eigentlich ganz ordentlich aussehen. Der Düngemittelkonzern habe seine Umsätze um 1,4 Prozent auf 742 Mio. Euro steigern können. Das EBITDA habe sich um 22 Prozent auf 102 Mio. Euro erhöht. Und das EBIT habe mit 31 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt werden können.Zudem habe K+S seine Prognose bestätigt, wonach das EBIT 2017 zwischen 260 und 360 Mio. Euro und der Umsatz zwischen 3,6 und 3,8 Mrd. Euro landen sollten. Allerdings - und hier liege das Problem - habe K+S die Mittelfristziele gekippt. "Aus heutiger Sicht ist das Ziel aus dem Jahr 2015, im Jahr 2020 ein EBITDA von rund 1,6 Mrd. Euro erreichen zu können, nicht mehr realistisch", so die Kasseler. Man sei dabei von einem Preis für Kaliumchlorid von rund 330 Dollar die Tonne in Brasilien ausgegangen. Zwar zeige der aktuelle Preistrend "in die richtige Richtung", dennoch würden die damaligen Vorstellungen wahrscheinlich nicht erreicht werden.Das hätten Anleger erst einmal verdauen müssen. Aus technischer Sicht habe sich das Bild damit schwer eingetrübt. Denn mit dem Unterschreiten der 21-Euro-Marke droht nun ein Rücksetzer bis in den Bereich der Unterstützung bei 18 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,52 EUR -1,11% (24.08.2017, 15:08)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:20,529 EUR -0,88% (24.08.2017, 15:16)