Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s. (23.01.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Einer aktuellen Meldung zufolge habe K+S bei einem wichtigen Problem Fortschritte erzielt. Das Unternehmen habe im letzten Jahr über längere Zeit die Produktion drosseln müssen, weil in den Fluss Werra nur begrenzte Mengen Abwasser hätten eingeleitet werden dürfen. Nun sei eine Eindampfanlage in Betrieb genommen worden, mit der die Abwassermenge um 20% reduziert werden solle. K+S habe dafür 180 Mio. Euro investiert. Positive Auswirkungen erwarte das Unternehmen ab dem laufenden Jahr auch aus der US-Steuerreform, die Cash-Einsparungen dürften sich bis 2020 auf 30 Mio. US-Dollar belaufen. Dem stehe ein einmaliger Steueraufwand im Schlussquartal 2017 gegenüber, der allerdings nicht cashwirksam sei. Da sich die Ausschüttung von K+S am Nettogewinn ausrichte, könnte allerdings die Dividende etwas geringer ausfallen als erwartet.Die Anleger dürften trotzdem weniger den Nettogewinn, als vielmehr das EBIT in 2017 im Blick haben. Im dritten Quartal des letzten Jahres habe die operative Profitabilität noch enttäuscht, nach neun Monaten habe daher nur ein Gewinn vor Zinsen und Steuern von 178,1 Mio. Euro (-11,8%) in den Büchern gestanden. Trotzdem sei die Jahresprognose, die eine Spanne von 260 bis 360 Mio. Euro vorsehe, bekräftigt worden. Sollte K+S in der Range bleiben, wäre eine gute Basis für 2018 gelegt und die Aktie könnte den nächsten Versuch starten, aus dem Abwärtstrend der letzten zwölf Monate auszubrechen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die K+S-Aktie bei 25,00 Euro. (Ausgabe 2 vom 20.01.2018)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:22,52 EUR +1,62% (22.01.2018, 09:17)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:22,49 EUR +1,72% (22.01.2018, 09:33)