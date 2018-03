Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 30,00 Outperform Bernstein Research Jonas Oxgaard 09.03.2018 25,00 Buy UBS - 08.03.2018 25,00 Buy Commerzbank Michael Schäfer 08.03.2018 - Halten DZ BANK Heinz Müller 26.02.2018 26,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 16.02.2018 22,00 Hold Baader Bank Markus Mayer 06.02.2018 18,50 Underperform Credit Suisse - 25.01.2018 17,00 Sell Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 10.01.2018 18,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 08.01.2018 20,00 Equal-weight Morgan Stanley Paul Walsh 20.12.2017 23,00 Kaufen Nord LB Thorsten Strauß 08.12.2017 24,40 Accumulate equinet Knud Hinkel 28.11.2017 26,00 Buy - 20.11.2017 20,40 Sell Goldman Sachs Stephen Benson 16.11.2017 20,00 Hold S&P Capital Aaron Ho 16.11.2017 22,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 16.11.2017 22,50 Kaufen LBBW Matthias Schell 16.11.2017

K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Agriculture, Industry, Consumers und Communities und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Seine mehr als 14.000 Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient das Unternehmen aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. K+S strebt nach Nachhaltigkeit, denn das Unternehmen bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (14.03.2018/ac/a/d)







Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Bernstein Research: Analyst Jonas Oxgaard hat die Bewertung nach jüngsten Daten zur Preisentwicklung von Düngemitteln auf "outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Insgesamt sei die Preisentwicklung für Kali, Phosphat und Harnstoff im März positiv gewesen, schrieb Oxgaard in einer am 9. März vorliegenden Branchenstudie.Die Deutsche Bank wiederum hat das Rating für K+S vor Zahlen zum vierten Quartal auf "sell" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte massiv zugelegt haben, allerdings von einem sehr niedrigen Vorjahreswert aus, schrieb Deutsche Bank-Analystin, Virginie Boucher-Ferte, in einer am 9. Januar vorliegenden Studie. Angesichts einer schwächelnden Agrarbranche und eines Kali-Überangebots sei die Aktie des Düngemittelkonzerns derzeit zu teuer.Die US-Bank J.P. Morgan hat das Kursziel für K+S von 21 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underweight" belassen. Die Chemieindustrie könnte ihren guten Lauf noch einige Quartale fortsetzen, dann dürfte sich die Lage aber verdüstern, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am 8. Januar vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei der Sektor - getrieben von Übernahmen, steigenden Preisen und einer starken Konjunktur - bereits sehr hoch bewertet. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger selektiv vorgehen und defensive Werte mit Ausrichtung auf das Verbrauchersegment sowie Aktien von spätzyklisch orientierten Industriegase-Unternehmen bevorzugen.