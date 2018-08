Kursziel

K+S-Aktie

(EUR) Rating

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 26,00 Buy Société Générale Thomas Swoboda 13.08.2018 20,90 Halten DZ BANK Philipp Currle 10.08.2018 27,00 Buy UBS AG Patrick Rafaisz 10.08.2018 22,80 Hold Warburg Research Oliver Schwarz 10.08.2018 26,00 Hold S&P Capital Wan Nurhayati 10.08.2018 26,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 10.08.2018 22,00 Hold Baader Bank Markus Mayer 10.08.2018 22,00 Hold Commerzbank AG Michael Schäfer 10.08.2018 24,40 Neutral equinet AG Knud Hinkel 10.08.2018 18,50 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 10.08.2018 - Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 20.07.2018 21,30 Underperform Credit Suisse Chris Counihan 12.07.2018 21,00 Hold Berenberg Bank Rikin Patel 12.07.2018 23,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 09.07.2018 17,50 Sell Citigroup Andrew Benson 03.07.2018 30,00 Outperform Bernstein Research Jonas Oxgaard 12.06.2018 25,00 Halten LBBW Ulle Wörner 17.05.2018 23,00 Halten Nord LB Thorsten Strauß 15.05.2018

Börsenplätze K+S-Aktie:



Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,68 EUR -1,52% (13.08.2018, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

20,61 EUR -2,00% (13.08.2018, 10:02)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Die rund 15.000 Mitarbeiter der K+S AG helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Die K+S AG strebt nach Nachhaltigkeit, denn man bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen man tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (13.08.2018/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) vor Bekanntgabe der Halbjahreszahlen zu? 30,00 Euro oder 17,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG wird am 14. August den vollständigen Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 veröffentlichen.Wie aus der Veröffentlichung des Salz- und Düngemittelkonzerns vom 9. August hervorgeht, rechnet die K+S Gruppe nunmehr für das Geschäftsjahr 2018 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne von 660 bis 740 Mio. Euro. Dies entspreche weiterhin einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (577 Mio. Euro). Diese Spanne verfehle die aktuellen Markterwartungen (Konsens der Vara Research GmbH vom 16. Juli 2018: 797 Mio. Euro). Das EBITDA für das zweite Quartal liege bei 105,1 Mio. Euro (Vorjahr: 101,9 Mio. Euro). K+S halte unverändert am Ziel eines positiven freien Cashflows für 2019 fest.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der K+S-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der operative Gewinn (EBITDA) habe die ohnehin niedrigen Erwartungen um 12 Prozent verfehlt, schrieb UBS-Analyst Patrick Rafaisz in einer am 10. August vorliegenden Studie. Auch der Jahresausblick des Salz- und Düngemittelkonzerns habe enttäuscht.Die US-Bank Citigroup hat wiederum die Einstufung für K+S auf "sell" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie seien wegen der Erwartung niedrigerer Kalivolumina und entsprechend höherer Kosten in diesem Jahr nach unten angepasst worden, schrieb Analyst Andrew Benson in einer am 3. Juli vorliegenden Studie. Für den Düngerhersteller seien die hohe Kostenbasis und die aufgeblähte Bilanz eine Herausforderung.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: