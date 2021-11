Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 17,00 Add Baader Bank Markus Mayer 26.11.2021 17,50 Kaufen DZ BANK Axel Herlinghaus 16.11.2021 - Buy AlphaValue - 15.11.2021 16,00 Hold Deutsche Bank Virginie Boucher-Ferte 15.11.2021 15,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 15.11.2021 13,00 Hold Berenberg Bank Adrien Tamagno 12.11.2021 17,00 Outperform Scotiabank Ben Isaacson 12.11.2021 8,60 Underweight J.P. Morgan Chetan Udeshi 11.11.2021 28,00 Buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 11.11.2021 14,00 Halten NORD/LB Thorsten Strauß 11.11.2021



Börsenplätze K+S-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

14,92 EUR -0,90% (30.11.2021, 17:57)



XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

15,025 EUR -0,03% (30.11.2021, 17:36)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



NASDAQ OTC-Symbol K+S-Aktie:

KPLUF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpetersäure und Natriumkarbonat. An internationalen Standorten produziert die Gesellschaft Kali-Dünger und Düngemittel-Spezialitäten, verschiedene Kali- und Magnesiumverbindungen für technische, gewerbliche und pharmazeutische Anwendungen sowie Stein- und Siedesalze. Das Chemikaliengeschäft wird von der Tochterfirma Chemische Fabrik Kalk übernommen, welche unter anderem Glashütten, Metallverarbeiter, Waschmittelproduzenten, Brauereien sowie Städte und Kommunen beliefert, die Calcium- oder Magnesiumchlorid für den Winterdienst verwenden. Schließlich ist das Unternehmen auch in der Entsorgung und dem Recycling von Rauchgasreinigungsrückständen, Aluminiumschmelzsalzen und Bauschutt tätig. (30.11.2021/ac/a/d)







Kassel (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 28,00 Euro oder 8,60 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur K+S-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die K+S AG hat am 11. November die Zahlen zum dritten Quartal 2021 vorgelegt.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 11. November berichtete, sei der Konzernumsatz von Juli bis Ende September im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 746 Millionen Euro gestiegen. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) seien davon 121 Millionen Euro hängen geblieben. Das sei die Hälfte mehr als im Vorjahreszeitraum und in etwa so viel wie von Analysten im Durchschnitt erwartet.Für das Gesamtjahr kalkuliere K+S-Chef Burkhard Lohr mit einem operativen Gewinn in Höhe von rund 630 Millionen Euro. Seit Ende Oktober nicht mehr im Ausblick enthalten sei zuvor erwarteter Beitrag von 200 Millionen Euro aus der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks durch K+S und die Remondis-Tochter Remex. Grund sei eine sich hinziehende Prüfung der Transaktion durch die Kartellwächter.Unter dem Strich habe K+S im dritten Jahresviertel im fortgeführten Geschäft knapp 1,3 Milliarden Euro verdient, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von fast 1,8 Milliarden Euro angefallen sei. Diese Kennziffer sei seit einiger Zeit allerdings weniger aussagekräftig, da K+S den geschätzten Wert eigener Produktionsstätten viel häufiger als früher an die erwartete Markt- und Geschäftsentwicklung anpasse. Hellt sich das Düngerumfeld auf, steigt der Wert entsprechend stark, so die dpa-AFX weiter.Die US-Bank J.P. Morgan dagegen hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal sowie der Vorstellung von Mittelfristzielen auf "underweight" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Der Düngerkonzern habe von hohen Preisen profitiert, die gestiegene Energiekosten aufgewogen hätten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am 11. November vorliegenden Studie. Mit Blick auf die mittelfristigen Ziele könnten Investoren enttäuscht auf das Fehlen einer konkreten Prognose für den freien Mittelzufluss reagieren. Zudem werde auf dem aktuellen Kursniveau ein weiter sehr hoher Kalipreis reflektiert. Der Experte zweifele aber, dass dieser dauerhaft so hoch bleiben werde.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur K+S-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur K+S-Aktie auf einen Blick: