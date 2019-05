Der Jahresüberschuss sei mit 99,657 Mio. EUR testiert worden. In den letzten Jahren habe der Jahresüberschuss kontinuierlich gesteigert werden können - im Geschäftsjahr 2013/2014 habe er noch 80,3 Mio. EUR betragen. Das Ergebnis je Aktie habe bei 15,08 EUR gelegen. Je Anteilsschein habe die Dividende 3,20 EUR betragen. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 21,1 Mio. EUR. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 174,300 Mio. EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 881,783 Mio. EUR gelegen, die Eigenkapitalquote bei 58,1 Prozent, das gezeichnete Kapital habe bei 19,8 Mio. EUR gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten mit 635,898 Mio. EUR angegeben. Die Bilanzsumme habe 1,518 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017/2018 5.147 Mitarbeiter beschäftigt, davon bereits rund 1.900 im Bereich Forschung und Entwicklung. 37,9 Prozent der Belegschaft arbeite in Deutschland.



Bilanzprognose für das Geschäftsjahr 2018/2019



Gemäß den Angaben der Konzernleitung gehe man von einem leichten Umsatzanstieg im Geschäftsjahr 2018/2019 bei einer EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent aus. Die Investitionen würden sich auf über 100 Mio. EUR erhöhen. Der Gesamtumsatz könnte auf rund 1,11 Mrd. EUR ansteigen, das EBIT bei etwa 132,5 Mo. EUR liegen. Der Gewinn je Aktie könnte sich bei 2,91 EUR einpendeln und eine künftige Dividende von etwa 0,65 EUR ermöglichen. Die Nettoverschuldung könnte der Prognose zufolge bei 126,77 Mio. EUR liegen.



Termine



Der Konzern publiziere am 16. Mai 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal (Neunmonatsquartalsmeldung) 2018/2019. Am 23. Oktober werde der Jahresabschluss 2018/2019 veröffentlicht. (Analyse vom 03.05.2019)



Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 5.147 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 1.068 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von rund 133 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 198 Mio. Euro und damit 18,5 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. (06.05.2019/ac/a/nw)



Das Unternehmen KWS SAAT SE sei die Muttergesellschaft der KWS-Gruppe und bündle die globalen Aktivitäten unter einem Dach. Der Unternehmenssitz sei im niedersächsischen Einbeck in der Nähe von Göttingen. Die KWS SAAT SE werde von CEO Dr. Hagen Duenbostel geleitet, Aufsichtsratsvorsitzender sei Andreas J. Büchting.KWS sei seit der Gründung im Jahre 1856 auf die Züchtung, Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Sorten und Saatgut spezialisiert. Während seiner über 160-jährigen Firmengeschichte habe sich der Konzern von einem Zuckerrübenzüchter zu einem internationalen und vor allem innovativen Anbieter mit einem diversifizierten Kulturpflanzenportfolio gewandelt. Primär liege der Fokus auf der Züchtung neuer, leistungsstarker Sorten, mit dem Ziel, diese an die regionalen Bedürfnisse der Landwirte und vor allem auf die Klima- und Bodenverhältnisse vor Ort anzupassen. Das genetische Potenzial werde mit Forschungs- und Zuchtprogrammen verbessert. Heute sei die KWS-Gruppe mit Züchtungs- und Vertriebsaktivitäten in über 70 Ländern vertreten und habe derzeit 70 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in 33 Ländern.Konzernstruktur und PortfolioDer KWS-Konzern sei in vier Geschäftseinheiten untergliedert. Der umsatzstärkste Bereich sei Mais. Im Bereich Silo-Mais sei KWS europäischer Marktführer. Dazu kämen die Produktion und der Vertrieb von Saatgut für beispielsweise Sojabohnen, Sonnenblumen und Sorghum. Ein weiteres Segment laute Zuckerrüben; es beinhalte auch die Entwicklung von sogenannten dipoliden Hybridkartoffeln. Das dritte Segment heiße Getreide. Dazu würden unter anderem auch die Produktion und der Vertrieb von Saatgut für Raps, Roggen, Weizen, Gerste, Erbsen und Triticale, einer Kreuzung aus Roggen und Weizen, gehören. Schließlich gebe es noch das Segment Corporate. Hier würden die Erlöse der konzerneigenen Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland gebündelt.Entwicklung, Forschung und Optimierung - Nachhaltigkeit ganz oben auf der AgendaHeute seien weltweit rund 350.000 Pflanzenarten bekannt. Die Vision der KWS SE mit ihren 160 Jahren an Erfahrung in der Pflanzenzüchtung sei es, Generationen von Landwirten mit ertragsstarkem Saatgut zu versorgen und dabei auch die Nachhaltigkeit nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Das Unternehmen leiste einen Beitrag mittels der Schaffung von neuen, ertragsreichen und ressourcenschonenden Pflanzenmerkmalen. Mittels der Expertise des Konzerns würden standortangepasste Sorten gezüchtet und den Landwirten vor Ort die optimalen Anbautechniken vermittelt. Futuristisch komme der Begriff Precision Farming daher. Dahinter verberge sich in der Tat moderne Technik, denn mit dem Einsatz von Drohnen über den Feldern könnten bei der Auswertung des Bildmaterials präzise Rückschlüsse auf das Pflanzenwachstum getroffen werden. Dies alles helfe bei der weiteren Entwicklung von speziell auf die regionalen Gegebenheiten abgestimmtem Saatgut.Details zur KWS Saat-AktieIn den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 17,5 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der SDAX-Performance-Index im Vergleichszeitraum um rund 64 Prozent zugelegt habe. Das Wertpapier sei somit ein klarer Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 1,99 Mrd. EUR. Die Aktien hätten via Xetra in den letzten 52 Wochen 70,90 EUR im Hoch und 50,40 EUR im Tief (bereits Split-bereinigt) gekostet.Aktuelle AnalysenAufgrund des am 22. März 2019 vollzogenen Aktiensplits würden die meisten Analysten ihre Kursziele in den nächsten Wochen möglicherweise anpassen. Mit dem Stand dieser Analyse habe bisher nur die Nord LB ihr Kursziel nach dem Split angepasst. Sie gehe von einem Kursziel von 65,00 Euro aus. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 60,40 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Eine ausführliche Chartanalyse der KWS Saat-Aktie finde man am Montagmorgen.KWS Saat - Fundamentaldaten 2017/2018Bei der KWS Saat SE werde jeweils zum 30.06. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Die abschließenden Daten für das Geschäftsjahr 2017/2018 seien somit die aktuellsten. In diesem Zeitraum habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,068 Mrd. EUR erwirtschaftet. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2016/2017 habe der Konzern einen Umsatz von 1,075 Mrd. EUR erzielt; 2015/2016 1,037 Mrd. EUR; 2014/2015 986,0 Mio. EUR und 2013/2014 923, Mrd. EUR. In den letzten Geschäftsjahren sei somit eine Steigerung abzulesen. Die größten Umsatzregionen seien Deutschland mit 22,0 Prozent, das restliche Europa mit 47,3 Prozent, Nord- und Südamerika mit 25,2 Prozent und die restliche Welt mit 5,5 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei mit 132,556 Mio. EUR und das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 137,990 Mio. EUR angegeben worden.