Kurzprofil KWS SAAT SE & Co. KGaA:



KWS SAAT (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. Mehr als 5.500 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 1,1 Mrd. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 150 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit mehr als 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps-, Sonnenblumen- und Gemüsesaatgut.



KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um die Erträge der Landwirte zu steigern sowie die Widerstandskraft von Pflanzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr rund 200 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung. (Alle Angaben ohne die Anteile der at equity bilanzierten Gesellschaften AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. und KENFENG - KWS SEEDS CO., LTD.) Weitere Informationen: www.kws.de. https://twitter.com/KWS_Group. (07.06.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.Die Aktie des Saatgutherstellers KWS habe im Mai gerade wieder Fahrt aufgenommen, sei dann aber von den Neunmonatszahlen ausbremst worden. Negative Währungseffekte hätten das Ergebnis belastet, was an der Börse mit Enttäuschung aufgenommen worden sei. Kursrücksetzer seien bei KWS bislang aber immer gute Einstiegschancen gewesen. Auch jetzt?Der stetig steigende Nahrungsmittelbedarf biete für Saatguthersteller eine gute Wachstumsperspektive. KWS sei als globale Nummer fünf der Branche stark aufgestellt und bediene auch Brasilien, den weltweit größten Maismarkt. Negative Währungseinflüsse beim Real hätten nun das Finanzergebnis in den ersten neun Monaten der Finanzperiode 2020/21 (per 30.6.) verhagelt. Während das EBIT davon nicht betroffen sei und die Zielmarge sogar am oberen Rand von 11 bis 13% erwartet werde, schlage sich die negative Entwicklung bei den Fremdwährungen aber spürbar im Nettoergebnis nieder.Die KWS SAAT-Aktie sei traditionell nicht günstig. Durch die am Markt mit Enttäuschung aufgenommenen Neunmonatszahlen sei das Papier wieder zurückgekommen. Langfristig orientierte Anleger sollten aber noch abwarten und sich im Bereich um 70/72 Euro auf die Lauer legen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 21 vom 05.06.2021)Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:77,60 EUR -0,39% (07.06.2021, 14:35)