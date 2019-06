Xetra-Aktienkurs KUKA-Aktie:

49,25 EUR -0,91% (06.06.2019, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs KUKA-Aktie:

49,50 EUR +0,71% (06.06.2019, 14:23)



ISIN KUKA-Aktie:

DE0006204407



WKN KUKA-Aktie:

620440



Eurex Optionskürzel KUKA-Aktienoption:

KU2



Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KUKAF



Kurzprofil KUKA AG:



KUKA (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein weltweit führendes Automatisierungs-Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern und etwa 14.000 Mitarbeitern. Zusätzlich zu unserem Kerngeschäft Automotive weitet das Unternehmen sein Profil verstärkt auf die General Industry in Europa, USA und China aus.



Die große Stärke des Unternehmensprofils sind der Qualitätsfokus und die Innovationskraft. Sie ermöglichen KUKA eine breite Aufstellung in unterschiedlichsten Branchen: zum Beispiel Automotive, Elektronik und Logistik sowie Consumer Goods. Damit bietet das Unternehmen seinen Kunden intelligente und passgenaue Automatisierungs-Lösungen für einzelne Produkte, Zellen und vollautomatisierte Anlagen.



Die technologisch führende Position will KUKA auch zukünftig durch unsere innovativen Produkte und Lösungen beibehalten und Standards bei der Entwicklung der Industrie 4.0 setzen. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, Marktpräsenz nachhaltig auszubauen und profitabel zu wachsen. (06.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - KUKA-Aktienanalysen von "AnlegerPlus News":Der Vorstandsvorsitzende der KUKA AG (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF), Peter Mohnen, berichtete auf der diesjährigen HV am 29.5.2019 in Augsburg, zu der sich etwa 150 Aktionäre und Gäste eingefunden hatten, von einer KUKA, die sich in Seenot befindet, so Paul Petzelberger von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichtet."Es ist das erste Mal, zumindest seit meiner Zeit bei KUKA, dass wir über ein wirtschaftlich der-art anspruchsvolles Jahr berichten", so CEO Mohnen. Der Mann müsse es wissen. Seit 2012 habe Peter Mohnen als CFO unter dem ehemaligen Vorsitzenden Dr. Till Reuter gewaltet. Als dieser dann Ende letzten Jahres mit einer Abfindung von rund 5,6 Mio. Euro das Schiff verlassen habe, sei Peter Mohnen das Amt als CEO an getreten. Er bezeichne sich auf der HV als ein Kapitän, der "das Ruder in unruhigen Zeiten übernommen hat, um die Mannschaft und das Schiff in sichere Gewässer zu bringen". Doch das eigentliche Kommando habe ein anderer. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Yanmin Gu vertrete die Midea-Gruppe, die 94,55% der Anteile an KUKA halte und den Roboterbauer 2016 übernommen habe.In der Handschrift des neuen CEO zeige sich somit auch die Handschrift von Midea. Effizienter, schneller, fokussierter - so laute die Antwort auf den Umsatzrückgang von 6,8% auf 3,2 Mrd. Euro und den Ergebniseinbruch nach Steuern um 81,2% auf 16,6 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Antwort des Kapitalmarkts auf das Zahlenwerk: ein herber Kurseinbruch auf aktuell rund 49 Euro. So niedrig habe die Aktie zuletzt im Jahr 2014 notiert.Die über KUKA hereingebrochenen Stürme seien im Wesentlichen Schwierigkeiten bei Projekten im Anlagengeschäft Systems und bei Swisslog. Auf Fragen nach diesen Projekten habe Mohnen auf dem Aktionärstreffen geantwortet: "Es sind nicht viele Projekte, doch die wenigen schlagen umso deutlicher ins Gewicht." Und weiter: "Wir tun alles, um die Probleme so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen."Auf der HV habe der Vorstandsvorsitzende dennoch Schwierigkeiten gehabt, die Aktionäre davon zu überzeugen, dass KUKA sich bereits auf der Fahrt in ruhigere Gewässer befinde. Und auf das gemeinsame Potenzial mit Midea in Sachen Haushaltsrobotik angesprochen, wiegle Mohnen ab: "Wir sollten uns zuerst um das kümmern, was absolute Priorität hat, und das ist die Industrierobotik. Die Haushaltsrobotik ist für mich ganz klar kein Thema für dieses Jahr und auch nicht für die erste Hälfte des kommenden Jahres".Ganz grundsätzlich partizipiere man als Aktionär bei KUKA an einer ganzen Reihe von Zukunftstrends, insbesondere der Automatisierung in der Logistik- und Gesundheitsbranche sowie am Wandel der Automobilindustrie zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren. Mit Midea als Hersteller von elektrischen Haushaltsgeräten böten sich zusätzlich gute Chancen im Zukunftsmarkt der Haushaltsrobotik.Wie es mit KUKA und für die Aktionäre weitergehe, hänge aber stark von Midea ab. Der Großaktionär sei mit seinem Anteilsbesitz nur einen Hauch von der Squeeze-out-Schwelle entfernt. Die Aktionäre hingegen würden sich eher freuen, wenn die Aktie bald nur noch einen Hauch vom Allzeithoch entfernt stünde. Dies sei im Jahr 2017 gewesen, als die Aktie noch bei 248,90 Euro gestanden habe. Dafür müsse der Roboterhersteller selbst in ruhiger See noch ein paar Knoten zulegen. (Ausgabe 6/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KUKA-Aktie: