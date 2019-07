SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (03.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI).1H19: Umsatz +7,2% auf ca. 136.000 verkaufte Einheiten: KTM habe erneut eine deutliche Zunahme der verkauften Einheiten vermelden und damit den globalen Motorrad-Markt hinter sich lassen können. Dieses solide Wachstum verdanke sich einerseits dem guten Geschäftsgang in Europa (über 10%), wo Motorräder zunehmend auch als geeignetes Fortbewegungsmittel für Pendler angesehen würden, und andererseits den starken Zuwächsen (+30%) und Marktanteilsgewinnen in Indien. Die ausgewiesenen Zahlen würden ziemlich genau der Analystenprognose entsprechen (von 136.300 Stk. bzw. +7,4%).Prognose bleibe unverändert: Die jüngsten Zahlen würden die Analystenerwartungen für das GJ19 (+8,3% in verk. Einh.) vernünftig erscheinen lassen.Nächster Kursimpuls: 1H19-Ergebnisse am 26. AugustDank eines sich gut entwickelnden Motorrad-Markts und einer Reihe neu eingeführter Modelle habe das Unternehmen mit Vollgas ins GJ19 starten können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:50,50 EUR -1,94% (03.07.2019, 08:04)