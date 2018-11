SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

66,60 CHF +4,06% (29.11.2018, 17:31)



Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: KTMI, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (29.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Routinerevision und Feinanpassung von Berechnungsmodell: Nach der jüngsten Ergebnismeldung habe Spiliopoulos sein Modell aktualisiert, um folgende Punkte zu berücksichtigen: 1) Letzte ausgewiesene Ergebnisse inkl. Ausblick auf die Auswirkungen der Pankl-Veräußerung auf EBIT und Bilanz, 2) aktuelle Wechselkurse, 3) neue Inputfaktoren des DCF-Modells. Für 2018-2020E habe Spiliopoulos seine Schätzwerte für das ausgewiesene EBIT um +11%/0%/0%/0% geändert.Schätzungen für 2018 im Vergleich zur Prognose: Umsatz EUR ca. 1.570 Mio. (E: 1.582), EBIT EUR >160 Mio. (E: 162)Spiliopoulos bestätige seine Anlagethese für KTM Industries, die auf dem Umsatzwachstum und der wachsenden FCF-Generierung basiere. Er würde eine frühzeitige Übernahme der Kontrolle über das Joint Venture PEXCO durch das KTMI-Management begrüßen, da dies die Entwicklung beschleunigen würde.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 112 auf CHF 114 erhöht. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Xetra-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:58,80 EUR +2,80% (29.11.2018, 17:35)