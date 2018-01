Xetra-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (30.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Der Umsatz habe leicht über den Erwartungen gelegen und das EBIT sei trotz Einmalkosten von EUR 4 Mio. (Lancierung des neuen Getriebewerks) erwartungsgemäß gewesen. Die um nicht wiederkehrende Posten bereinigte EBIT-Marge sei im Jahresvergleich um 10 Bp gestiegen. Der Reingewinn sei durch eine höhere Steuerrate aufgrund von Sonderposten beeinträchtigt worden.Einhaltung der Versprechen mit starker Performance in wichtigen Bilanzposten: Infolge des neuen Denkansatzes der Unternehmensführung freue sich Spiliopoulos, dass das NUV, die Nettoverschuldung und der Verschuldungsgrad seine Prognosen übertroffen haben und das Unternehmen somit seine Versprechen eingehalten habe.Mittelfristige 2021-Ziele nach oben korrigiert: Umsatzwachstum CAGR 2018-21 9 bis 11% (zuvor: 7 bis 9%), verkaufte Motorräder >360K (>300K), Nettoverschuldung/EBITDA <1,3 (<1,5), ROIC 10 bis 12% (9 bis 11%), Investition und NUV: "In nächster Zeit stabil in absoluten Zahlen". Die angehobene Prognose spiegele neu die starke Geschäftsdynamik, die erweiterte Partnerschaft mit Bajaj (höhere Volumen) sowie die Auswirkungen des eBike JV (PEXCO) und des China JV (mit CF Moto) wider.Änderung der Schätzungen werde folgen: Der Analyst sehe ein mögliches Aufwärtspotenzial, da er die zwei neuen JVs, das stabile NUV und den höheren ROIC in seinem Modell noch nicht berücksichtigt habe.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt mit Überzeugung sein "buy"-Rating für die KTM Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 8,70 (Erhöhung werde geprüft). (Analyse vom 30.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie: