KSB (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) ist ein führender Anbieter von Pumpen (Umsatzanteil 64%), Armaturen (16%) und zugehörigen Serviceleistungen (20%). KSB-Produkte kommen zum Einsatz, um Flüssigkeiten zu transportieren oder abzusperren (Fluid-Handling). Das 1871 in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) gegründete Unternehmen befindet sich mehrheitlich in Stiftungsbesitz (80% der 0,89 Mio. Stammaktien). Globale Fokusmärkte sind die Industrie (Anteil am Auftragseingang 41%), Energieversorgung (21%) sowie Wasser- und Abwasserwirtschaft (18%). Regionale Fokusmärkte sind der Bergbau in Amerika (12%) und das Baugewerbe in Europa/ Mittlerer Osten (8%). Der Umsatz von zuletzt knapp 2,2 Mrd. EUR wurde mit ca. 15 600 Mitarbeitern in Europa (59%), Amerika/ Ozeanien (18%), Asien (17%) und der Region Mittlerer Osten/ Afrika (6%) erwirtschaftet. (30.01.2018/ac/a/nw)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KSB-Aktienanalyse von Investmentanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie der KSB AG (ISIN: DE0006292030, WKN: 629203, Ticker-Symbol: KSB3) und rät weiterhin zum Kauf.KSB habe 2017 sowohl seinen Auftragseingang als auch den Umsatz erhöht. Das Volumen der von KSB verbuchten Auftragseingänge sei um 108,1 Mio. EUR (+5,0%) auf 2.264,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Steigerung sei vor allem auf das Geschäft in der Wasser- und Abwasserwirtschaft in der Industrie sowie im Bergbau zurückzuführen.Neben Europa habe die Region Asien/ Pazifik einen regionalen Schwerpunkt des Auftragseingangs gebildet; die dort eingegangenen Bestellungen hätten etwa die Hälfte des Zuwachses ausgemacht. Auch die Gesellschaften in der Region Amerika hätten sich positiv entwickelt. Der Konzernumsatz habe sich 2017 um 31,6 Mio. EUR (+1,5%) auf 2.197,3 Mio. EUR erhöht. Wegen zum Teil länger laufender Bestellungen steige der Umsatz zeitlich verzögert im Vergleich zum Auftragseingang.Die 2017 wieder vermehrt errungenen Großaufträge wolle KSB entsprechend den Planungen der Kunden 2018 und in den Folgejahren ausführen. Sie würden vornehmlich Projekte in Industrie und Energiewirtschaft betreffen. Das Konzernergebnis vor Steuern werde sich gegenüber dem Vorjahr (74,6 Mio. EUR) deutlich erhöhen. Zu dieser Entwicklung habe neben dem positiven Geschäftsverlauf auch der Fortschritt des 2016 gestarteten Effizienzsteigerungsprojekts beigetragen. KSB werde am 28. März 2017 den vollständigen Geschäftsbericht vorlegen. Im laufenden Geschäftsjahr erwarte KSB eine Fortsetzung des Wachstumstrends und strebe erneut eine Steigerung von Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis an.Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, erhöht nun das Kursziel von 574 auf 649 EUR je KSB-Vorzugsaktie und bestätigt sein "kaufen"-Rating. Risiken würden die Analysten im Marktumfeld in Verbindung mit einem anhaltend hohen Preisdruck sehen. (Analyse vom 30.01.2018)