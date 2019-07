Börsenplätze KPS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs KPS-Aktie:

7,54 EUR -0,53% (31.07.2019, 12:14)



Xetra-Aktienkurs KPS-Aktie:

7,61 EUR +1,33% (31.07.2019, 12:00)



ISIN KPS-Aktie:

DE000A1A6V48



WKN KPS-Aktie:

A1A6V4



Ticker-Symbol KPS-Aktie:

KSC



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (31.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) weiterhin zu kaufen.Am 29.07.2019 seien die 9M-Zahlen der KPS veröffentlicht worden. Insgesamt lägen die Zahlen im Rahmen der Prognose und die Analysten hätten vor diesem Hintergrund ihre Schätzungen bestätigt. Dabei sei ein gutes Umsatzwachstum mit einer deutlich überproportionalen Ergebnisverbesserung erzielt worden. Der Umsatz sei um 4,4% auf 136,0 Mio. Euro (VJ: 130,3 Mio. Euro) angestiegen, was vornehmlich aufgrund von drei neuen Projekten und den aktuell umsatzstarken Projektphasen erreicht worden sei. Somit habe auch das rückläufige Großkundenprojekt überkompensiert werden können.Das EBITDA habe im gleichen Zeitraum um 23,8% auf 18,7 Mio. Euro (VJ: 15,1 Mio. Euro) gesteigert werden können. Diese Ergebnissteigerung wäre noch signifikanter ausgefallen, sofern sich nicht die in der Vergangenheit übernommen Unternehmen entsprechend gut entwickelt hätten. Durch diese positive Entwicklung und das starke Wachstum seien weitere Earn-out Zahlungen fällig geworden. Dieser Einmaleffekt habe das EBITDA in Höhe von 1,2 Mio. Euro belastet. Bereinigt um diesen Effekt habe das EBITDA bei 19,9 Mio. Euro gelegen, was einer EBITDA-Marge in Höhe von 14,6% (VJ: 11,6%) entsprechen würde.Im Rahmen der Neunmonatszahlen sei die Guidance bestätigt worden, mit einem erwarteten Umsatz in Höhe von 170 bis 180 Mio. Euro und einem EBITDA von 22 bis 27 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen wirke die Guidance konservativ und könnte auch übertroffen werden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Wachstumsstrategie mit einer zunehmenden Innovation, Industrialisierung und Internationalisierung erfolgreich vom Unternehmen umsetzen lasse. Die Marktbedingungen seien weiterhin sehr gut. Die Nachfrage nach IT-Beratung bleibe hoch und der Handel profitiere von dem stark wachsenden E-Commerce-Segment. Weiterhin würden bereits viele Unternehmen den Wechsel auf SAP HANA planen, was für die KPS AG weitere Aufträge bedeuten sollte.Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die KPS-Aktie. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link