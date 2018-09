Tradegate-Aktienkurs KPN-Aktie:

2,296 EUR +1,10% (20.09.2018, 10:45)



ISIN KPN-Aktie:

NL0000009082



WKN KPN-Aktie:

890963



Ticker-Symbol KPN-Aktie:

KPN



Kurzprofil KPN-Aktie:



KPN N.V. (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN) ist ein führender internationaler Anbieter von Telekommunikations- und ICT-Diensten, der Privatkunden Festnetz- und Mobilfunktelefonie, Internet sowie TV-Services anbietet. Geschäftskunden profitieren von durchgehend verwalteten Telekommunikations- und ICT-Diensten. Der Firmensitz von KPN ist Den Haag. Niederlande.



Die internationalen Daten- und IP-Dienstleistungen von KPN werden durch ein umfassendes, leistungsfähiges Glasfasernetz in 22 europäischen Ländern gewährleistet, sowie durch Verbindungen in 180 Ländern weltweit. Das KPN Tochterunternehmen Getronics vermarktet als globales ICT-Dienstleistungsunternehmen End-to-End Lösungen für Infrastruktur und netzwerkbezogene Informationstechnologie und zeichnet sich durch eine Marktführerposition in den Benelux-Ländern aus. In Deutschland und Belgien betreibt KPN im Mobilfunkbereich eine Mehrmarkenstrategie und nimmt mit E-Plus und BASE jeweils die dritte Marktposition ein. KPN bietet Netzwerkdienste für Telekommunikationsunternehmen und betreibt eine globale, IP-basierte Infrastruktur über iBasis.



Am 31. März 2008 betreute KPN über 35 Millionen Kunden, davon 27,5 Millionen im Mobilfunksektor, 5,3 Millionen im Bereich Festnetztelefonie, 2,4 Millionen mit Breitband-Internet und 0,6 Millionen mit TV-Diensten. Mit 25.925 Vollzeitbeschäftigten (43.409 Mitarbeitern einschließlich Getronics) hat KPN im 1. Quartal 2008 Erlöse in Höhe von EUR 3,6 Milliarden verbucht, bei einem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen in Höhe von EUR 1,2 Milliarden. KPN wurde 1989 als Aktiengesellschaft eingetragen und ist an den Börsen in Amsterdam und Frankfurt notiert. (20.09.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KPN-Aktienanalyse von Analystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Telekom-Anbieters KPN N.V. (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN), senkt aber das Kursziel von 3,20 auf 2,70 EUR.KPN habe die niedrigen Markterwartungen in Q2 erfüllt. Kurz nach den Zahlen sei mit dem Ziel einer verbesserten Steuerung der operativen Segmente eine ab September wirksame neue Führungsstruktur vorgestellt worden. Auf Eigentümerseite habe der bisherige Großaktionär, America Movil die bevorstehende Verringerung seines Aktienanteils von ca. 21% auf 16% angekündigt. Dessen Engagement sei seit dem vor fünf Jahren gescheiterten Übernahmeversuch nicht mehr von strategischer Bedeutung. In Q2 habe KPN mit lediglich moderaten Erlöseinbußen (-1,7% yoy) die niedrigen Markterwartungen (Konsens: -3,8% yoy) erfüllt. Das adj. EBITDA habe ein leichtes Plus verzeichnen können (+1,3% yoy, Konsens: -0,5% yoy).Zu den operativen Fortschritten im Berichtszeitraum hätten vor allem weitere Erfolge bei der Umsetzung der Konvergenzstrategie gehört. Die Zahl neuer Verträge Fixed-Mobile habe um +46 Tsd. Neukunden gesteigert werden können, was der Hauptgrund für eine verbesserte Kundenabwanderungsquote gewesen sei. Kumuliert für das erste Halbjahr hätten die Erlöseinbußen -2,6% yoy umfasst. Gleichzeitig hätten Kosteneinsparungen zu einem leichten Anstieg des adj. EBITDA um +1,8% yoy geführt. Bis Ende Juni 2018 habe eine zweite Welle des Simplification Programs für Einsparungen von rd. 175 Mio. EUR gesorgt. Der Free Cash Flow habe ergebnisbedingt sowie dank eines optimierten Working Capitals und niedrigerer Zinskosten im ersten Halbjahr deutlich gesteigert werden können. Der (Netto-) Verschuldungsgrad habe sich nach Berechnungen von Deuschner mit 3,1x im ersten Halbjahr 2018 stabil entwickelt, verglichen zum letzten Bilanzstichtag. Die (überwiegend) stabilen Jahresziele seien bestätigt worden. Ihr DCF-Modell ermittele ein neues Kursziel von 2,70 EUR/Aktie (alt: 3,20 EUR).Aufgrund des aktuellen Bewertungsniveaus und eines ausreichenden Kurspotenzials bekräftigt Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die KPN-Aktie. Risiken bestünden v. a. Seitens des Wettbewerbs auf dem Heimatmarkt, der Regulierung u. M&A. (Analyse vom 20.09.2018)Börsenplätze KPN-Aktie:Euronext Amsterdam-Aktienkurs KPN-Aktie:2,293 EUR +0,84% (20.09.2018, 10:57)