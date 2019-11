Börsenplätze KLINGELNBERG-Aktie:



Kurzprofil KLINGELNBERG AG:



KLINGELNBERG (ISIN: CH0420462266, WKN: A2JNTA, Ticker-Symbol: 2MK, SIX Swiss Ex: KLIN), gegründet 1863, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Verzahnungsindustrie. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Maschinen zur Herstellung von Kegel- und Stirnrädern, Messzentren für rotationssymmetrische Objekte aller Art sowie hochpräzise Getriebekomponenten nach Kundenwunsch. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und rund 1.300 Mitarbeitern betreibt KLINGELNBERG, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Zürich (Schweiz), Hückeswagen und Ettlingen (Deutschland), sowie Győr (Ungarn), und ist mit Vertriebs- und Serviceniederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Ungarn, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, Indien, China, Brasilien, den USA und Mexiko vertreten. Die Aktien von KLINGELNBERG sind an der Schweizer Börse SIX kotiert (KLIN). (14.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KLINGELNBERG-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der KLINGELNBERG AG (ISIN: CH0420462266, WKN: A2JNTA, Ticker-Symbol: 2MK, SIX Swiss Ex: KLIN).Stärkere Wachstumsverlangsamung: Furger senke sein Umsatzwachstum im GJ19/20 auf -15,3% (Ausblick: -15 bis 20%, VontE bisher: -7,8%). Zurückzuführen sei diese Reduktion primär auf die Messzentren (VontE: 30%), einen Geschäftsbereich mit Vorlaufzeiten von rund drei Monaten, der im 1H am meisten enttäuscht habe. Aber auch für die hoch rentable Division Kegelräder prognostiziere Furger einen Umsatzrückgang von -22%. Positiv zu Buche schlage die Division Stirnräder, die sich dank hoher Nachfrage aus Wind-, Energie- und Bergbausektor auch nach den +21,9% im 1H weiterhin gut entwickle (VontE: +15,0%).EBIT schwer vorhersagbar: Für das GJ19/20 veranschlage Furger einen EBIT-Rückgang um -70% auf EUR 9,3 Mio. (vgl. Ausblick: "positives EBIT"). Zudem könnten die ausgewiesenen Zahlen durch Restrukturierungskosten in noch unbekannter Höhe belastet werden. Angesichts der Unsicherheit rund um Reingewinn (Gewinnschwelle erreicht?) und FCF (negativ?) erscheine es fraglich, ob im GJ19/20 tatsächlich eine Dividende ausbezahlt werde.Nächster Kursimpuls?: Bisher sei hier kein Zeitplan bekannt. Die Veröffentlichung des Restrukturierungsplans hänge vom Ausgang der Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern sowie den Bestimmungen des deutschen Arbeitsrechts ab - und dürfte entsprechend Zeit in Anspruch nehmen.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die KLINGELNBERG-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel werde von CHF 36 auf CHF 32 gesenkt. (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link