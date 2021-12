XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

99,86 EUR -0,10% (09.12.2021, 11:00)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2020, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. In China ist die KION GROUP am Umsatz im Jahr 2020 gemessen nach wie vor führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2019, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2020 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) erholt sich weiter kräftig vom Corona-Knick, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den ersten neun Monaten sei der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut ein Drittel auf fast neun Mrd. Euro gewachsen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. Besonders gefragt gewesen seien Elektrostapler und Lagertechnikgeräte. Aber auch das Geschäft mit der Automatisierung von Lagern und Robotik-Lösungen habe zugelegt. Das spiegele sich auch in den übrigen Zahlen wider: Der Umsatz sei um mehr als ein Viertel auf 7,5 Mrd. Euro geklettert. Das bereinigte EBIT habe sich nahezu auf 691 Mio. Euro verdoppelt. Die entsprechende Marge habe sich um 3,1 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent verbessert. Unter dem Strich seien knapp 431 Mio. Euro hängen geblieben - mehr als dreimal so viel wie im coronageprägten Vorjahreszeitraum (knapp 133 Mio. Euro).Trotz Materialmangel und gestiegener Rohstoffpreise sehe der Konzern denn auch keinen Grund, von seinem im Juli erhöhten Ausblick abzurücken. Demnach solle das bereinigte EBIT 2021 bei einem Umsatz von 9,7 bis 10,3 Mrd. Euro weiter 810 bis 890 Mio. Euro erreichen. Für die Jahre danach werde KION sogar optimistischer. Statt auf über elf sollten die Umsätze bis 2023 nun auf über zwölf Mrd. Euro steigen, habe das Management auf einer Investorenkonferenz Anfang November mitgeteilt. Davon sollen unverändert zwischen zehn und zwölf Prozent als bereinigtes Ergebnis hängen bleiben - starke Aussichten, die auch von der Börse honoriert werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:100,25 EUR -0,05% (09.12.2021, 10:21)