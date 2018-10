Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

42,93 EUR -5,25% (23.10.2018, 16:39)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (23.10.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) von 63 auf 47 EUR.Adj. EBIT in Q3 weiter im Rückwärtsgang erwartet: Maichl schätze für Q3 einen durch das Flurförderzeuggeschäft getriebenen Orderanstieg von 4% auf 1,92 Mrd. EUR und ein Umsatzwachstum von 3% auf 1,88 Mrd. EUR. Der durch steigende Faktorkosten und eine projektbedingte Unterauslastung im Logistiksystemgeschäft ausgelöste Ergebnisrückgang sollte sich jedoch fortgesetzt haben. Maichl rechne beim adj. EBIT in Q3 mit -6% auf 185 Mio. EUR, leicht unter der Markterwartung von 191 Mio. EUR. Nach neun Monaten erwarte er -5% auf 530 Mio. EUR.Bestehe die Gefahr einer Gewinnwarnung mit dem Q3-Bericht? KION dürfte die Jahreszielspanne von 770 bis 835 Mio. EUR für das adj. EBIT zwar bestätigen, erneut aber auf das untere Ende hinweisen. Dies entspreche der aktuellen Markterwartung von 771 Mio. EUR. Maichl bleibe auf der vorsichtigen Seite. Aufgrund leicht reduzierter negativer Währungseffekte und erwarteter Fortschritte bei den Zulieferengpässen hebe Maichl seinePrognose aber auf 762 Mio. EUR (bisher 753 Mio. EUR) an. Seine Schätzung impliziere einen Margenrückgang auf 9,7%, somit unter das zum Vorjahr stabil geplante Margenziel von 10%. Risikobehaftet erscheine ihm vor allem der Ergebnisausblick für das projektbedingt volatile Logistiksystemgeschäft, dessen Umsatz abrechnungsbedingt eher am unteren Ende der Zielspanne wahrscheinlich sei.Die kurzfristigen Ertragsrisiken dürften auch nach Q3 nicht gänzlich verschwinden. Bestenfalls dürfte KION die aktuelle Markterwartung erreichen. Diese Aussicht relativiere die durchaus durch diverse intakte strukturelle Markttreiber untermauerte attraktive mittelfristige Unternehmensperspektive. Eine konservativ ausgelegte DCF-Modellierung führe zu einem fairen Wert von 52 EUR je Aktie. Dabei unterstelle Maichl ein moderates Wachstumsszenario in einem stabilen Konjunkturumfeld. Letzteres werde derzeit im Kapitalmarkt zunehmend angezweifelt, so dass er unter zusätzlicher Berücksichtigung der kurzfristigen Ertragsrisiken nochmals einen Bewertungsabschlag von 10% vornehme und somit zu seinem Kursziel von 47 EUR kommen. Risiken: Eintrübung der Investitionsgüterkonjunktur.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie:XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:42,83 EUR -4,82% (23.10.2018, 16:39)