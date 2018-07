XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (26.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) unter die LupeDem Unternehmen hätten Lieferengpässe bei einzelnen Zulieferern, ungünstige Wechselkurse, Lohnsteigerungen und die Entwicklung der Materialpreise die Geschäfte in Q2 verhagelt. Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um annähernd 25% auf 79 Mio. Euro gesunken. Der Umsatz sei um nur knapp 2% auf gut zwei Mrd. Euro gestiegen. Trotzdem halte KION an seinem Jahresausblick fest. "Unser Rekordauftragseingang im zweiten Quartal bestätigt unsere hervorragende Positionierung in dynamisch wachsenden Kernmärkten", habe CEO Gordon Riske erklärt. Konzernweit sei der Auftragseingang um 23% auf 2,42 Mrd. Euro gestiegen.Ferner habe sich die Lage in der Sparte Lieferketten-Lösungen, bei der es um die Automatisierung von Lagersystemen gehe, deutlich entspannt. Nachdem hier zu Jahresbeginn die Aufträge zurückgegangen seien, seien jetzt fast doppelt so viele Bestellungen hereingekommen wie im Vorjahreszeitraum. Die Sparte sei erst vor rund zwei Jahren durch die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns Dematic zu KION gekommen.J.P. Morgan habe das Votum bei "neutral" mit einem Kursziel von 71,00 Euro belassen. Berenberg habe weiter zum Kauf der Aktie geraten, das Kursziel sei aber von 87,00 auf 74,00 Euro reduziert.Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", hält an der Empfehlung für die KION-Aktie fest, die aktuelle Stopp-Loss-Marke von 57,00 Euro wurde nicht erreicht. Die Geschäftsaussichten würden gut bleiben, und mit der Übernahme-Fantasie im Rücken sollte in den kommenden Monaten eine nette Rendite möglich sein. Auch ein Nachkauf auf dem aktuellen Niveau sollte sich auszahlen. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: