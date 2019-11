Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

60,30 EUR -0,13% (04.11.2019, 08:00)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während sich Baoli auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8 Milliarden Euro. (04.11.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - KION-Aktie könnte etwas schwächer tendieren - ChartanalyseDie Aktie der KION Group (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) markierte am 2. Oktober 2017 ihr aktuelles Allzeithoch bei 81,95 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einer starken Abwärtsbewegung auf ein Tief bei 41,19 EUR gekommen. Seit diesem Tief befinde sich der Wert in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Diese werde von der Marke bei 41,19 EUR auf der Unterseite begrenzt. Auch ein kurzer Rückfall im August 2019 unter diese Marke ändere daran nichts. Auf der Oberseite liege die Begrenzung bei 61,88 EUR.In den nächsten Tagen könnte der Wert etwas schwächer tendieren und das Gap vom 24. Oktober 2019 schließen. Dies würde Abgaben bis ca. 53,36 EUR mit sich bringen. Sollte die Aktie allerdings signifikant über 61,88 EUR ausbrechen, bestünde die Chance auf eine weitere Rally. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung des Abwärtstrends seit Oktober 2017 bei aktuell ca. 70,97 EUR und später an das Allzeithoch führen. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs KION-Aktie:60,32 EUR +1,24% (01.11.2019, 17:35)