XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:

71,78 EUR +0,87% (09.03.2018, 11:19)



Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

71,64 EUR +0,79% (09.03.2018, 10:51)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (09.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktie: Seitwärtsinvestments bleiben Trumpf - AktienanalyseEin starkes Schlussquartal hat dem Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) einen versöhnlichen Jahresabschluss beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 37 Prozent auf 7,65 Mrd. Euro, das bereinigte EBIT um knapp 43 Prozent auf 766 Mio. Euro gestiegen. Die im Herbst gesenkten Jahresziele seien damit erreicht worden. Besonders gut sei das Geschäft mit Lagertechnik-Fahrzeugen gelaufen. Hier seien die Einnahmen 2017 um mehr als acht Prozent auf 5,63 Mrd. Euro geklettert. Aber auch im Bereich Supply Chain gehe es wieder aufwärts. Zum Ende des Jahres seien noch einige Projekte unterzeichnet worden, so KION.Ebenfalls erfreulich: Aufgrund der erstmaligen vollständigen Konsolidierung von Dematic sowie einem positiven Einmaleffekt durch die US-Steuerreform seien unterm Strich mit 426 Mio. Euro rund 73 Prozent mehr übrig geblieben als im Vorjahr. Die Dividende solle daher um 24 Prozent auf 99 Cent je Aktie erhöht werden. Grund genug für Anleger, zuzugreifen. Die Aktie habe in einem schwachen Gesamtmarkt um mehr als fünf Prozent angezogen. Analysten hätten da deutlich zurückhaltender reagiert. Zwar habe es Lob für den Auftragseingang gegeben. Dieser habe Ende 2017 bei knapp acht Mrd. Euro und damit um fast 37 Prozent höher als zu Beginn des Jahres gelegen.Der Konzern erwarte für 2018 einen Umsatz von 7,7 bis 8,2 Mrd. Euro. Beim bereinigten EBIT rechne man mit 770 bis 835 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze KION-Aktie: