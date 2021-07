Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:

Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (29.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) von 760 Euro auf 800 Euro.Die Umsatzzahlen für das Q2 2021 (berichtet: +91% y/y auf 4,16 Mrd. Euro; organisch: +95% y/y) und die Ergebniskennzahlen für das H1 2021 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +135% y/y auf 2,24 Mrd. Euro) hätten die Analystenprognosen (3,86 Mrd. Euro bzw. 2,00 Mrd. Euro) sowie den Marktkonsens übertroffen. Dabei habe auch die Kernmarke Gucci (Umsatz: +82% y/y; bereinigte operative Marge: 37,8% (Vj.: 30,2%)) überzeugen können.Für 2021 gebe KERING weiterhin keinen Ausblick. In der Telefonkonferenz im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe (27.07.) habe sich CFO Duplaix aber für das H2 optimistisch gezeigt und eine Verbesserung der bereinigten operativen Marge für Gucci (+1,5 bis +2,5 Prozentpunkte (PP)) sowie auch für die anderen Marken in Aussicht gestellt.Lusebrink erhöhe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 28,49 (alt: 28,16) Euro; EPS bereinigt: 28,62 (alt: 28,16) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 30,87 (alt: 29,28) Euro) an. Nach dem deutlichen Kursanstieg der letzten 12 Monate (+50%) sehe er das positive Zahlenwerk, die deutliche Verbesserung der Profitabilität, den positiven Margenausblick auf das H2 und die sehr solide Bilanzstruktur bereits größtenteils eskomptiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KERING-Aktie: