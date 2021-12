Börsenplätze KERING-Aktie:



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (13.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) unter die Lupe.Der neue Kinofilm "The House of Gucci" bringe die Kassen bei KERING ordentlich zum Klingeln. Der Grund: Die Erben Guccis würden mit rechtlichen Konsequenzen drohen und damit für ordentlich Werbung sorgen.Lady Gaga spiele im Film die Hauptrolle der skrupellosen Patrizia Reggiani, die ihren Ehemann Maurizio Gucci ermorden lasse. Nach Ansicht der Erben komme Reggiani dabei allerdings viel zu gut weg: Lady Gaga präsentiere sie mehr als "Opfer" statt als eiskalte Mörderin. "Meine gesamten Familienmitglieder werden dort als Ignoranten hingestellt, als Trottel, als ungehobelt, als durchgeknallt und verrückt", empöre sich Nachfahrin Patrizia Gucci.Durch den Film habe das Interesse an den Gucci-Produkten stark zugenommen. Innerhalb einer Woche nach dem Kinostart seien die Suchanfragen nach Gucci-Kleidung laut einer Analyse des E-Commerce-Datenspezialisten Love the Sales um 73% gestiegen. Bei den Handtaschen seien es sogar 257% gewesen.Von "The House of Gucci" könne auch die KERING-Aktie beflügelt werden. Auf dem aktuellen Kursniveau sei die Aktie ein Kauf, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link