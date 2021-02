Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze KERING-Aktie:



Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:

521,80 EUR -7,79% (17.02.2021, 16:48)



Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

523,60 EUR -7,38% (17.02.2021, 16:50)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (17.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von KERING würden nicht gerade für Shopping-Laune bei den Anlegern sorgen. Die Erlöse des Luxus-Konzerns seien im Schlussquartal im Jahresvergleich um rund acht Prozent auf vier Milliarden Euro gesunken und würden damit stärker als von Analysten erwartet fallen. Grund: der Umsatzrückgang der Nobelmarke Gucci. Die Aktie verliere aktuell rund acht Prozent.Unter den Analysten habe immerhin Konsens geherrscht: KERING und allen voran Gucci hätten die Umsatzerwartungen enttäuscht, hätten die Experten verschiedener Banken und Analysehäuser geurteilt. RBC-Analyst Piral Dadhania habe noch einen drauf gesetzt und gesagt, die Entwicklung bei Gucci habe selbst die relativ geringen Erwartungen noch verfehlt. Nun ergäben sich Fragen bezüglich der Umsatzerholung bei Gucci und den notwendigen Investitionen bei KERING für das laufende Jahr.Nachdem geschlossene Geschäfte und die Corona-Maßnahmen im ersten Halbjahr deutlich auf die Bilanz gedrückt hätten, sei das Unternehmen nun wieder auf dem Weg der Besserung, so Kering-Chef François-Henri Pinault. Deutlich stärker belaste den Konzern dagegen seine neue Strategie, den Vertrieb von Gucci im Großhandel herunterzufahren. Dadurch wolle Kering das eigene Image und die Preise für Lederhandtaschen und weitere Artikel besser kontrollieren. Langfristig könnte sich der neue Weg für Kering bewähren, würden Analysten glauben. Die Luxusmarke steuere nach wie vor dem Löwenanteil zu den Erlösen bei.Die Corona-Pandemie habe dem jahrelangen rasanten Wachstum von Gucci abrupt ein Ende gesetzt. Im Schlussquartal 2020 sei der Umsatz der Marke auf vergleichbarer Basis um zehn Prozent auf 2,28 Milliarden Euro abgesackt. Analysten hätten mit einem kleineren Rückgang gerechnet. Die andere bekannte KERING-Marke Bottega Veneta habe dagegen mehr Erlöse geschafft, während Yves Saint Laurent auf der Stelle getreten habe.Die Folgen der Corona-Pandemie würden sich auch auf die Dividende auswirken. So wolle das Management für das abgeschlossene Jahr eine Dividende von acht Euro auszahlen. Das sei knapp ein Drittel weniger als noch im Jahr zuvor. Beim Ausblick für das laufende Jahr habe sich der Vorstand bedeckt gehalten.KERING habe wenig erfreuliche Zahlen vorgelegt. Die heutige Kursreaktion spreche Bände. Ein Kauf drängt sich derzeit nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär"."Der Aktionär" setze im Luxusgüter-Segment vielmehr auf LVMH. Die weltweite Nummer Eins habe Ende Januar - im Gegensatz zu KERING - durchaus positive Zahlen berichtet und sei auch für 2021 "vorsichtig optimistisch". Aus Sicht des "Aktionär" dürfte LVMH seinen Marktvorsprung weiter ausbauen und zudem von den boomenden Top-Marken wie Louis Vuitton profitieren. Dazu komme ein stark laufendes China-Geschäft, das langfristig noch weiteres Wachstumspotenzial berge. Wer der Empfehlung (Ausgabe 01/2021) des "Aktionär" gefolgt sei, liege bereits mit rund sieben Prozent im Plus. (Analyse vom 17.02.2021)